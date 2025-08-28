Udruženje Glas žene: Zbog amandmana Zahiragića odredbe Krivičnog zakona se ne mogu primijeniti na slučaju policajke iz Tuzle

Nakon slučaja u Tuzli, gdje je policijskoj službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Tanji Ostojić određen pritvor jer je prijetila službenim pištoljem djevojci s kojom je bila u vezi, oglasilo se i udruženje Glas žene iz Bihaća.

One su podsjetile na nedavno usvojene izmjene Krivičnog zakona kojim je femicid tretiran kao posebno krivično djelo i kojim su se pooštrile sankcije za nasilje nad ženama.

One su osporile amandman Harisa Zahiragića u Domu naroda PFBiH, kada je promijenio formulaciju tako da se izraz „živi sa drugom osobom“ dopunjuje riječima „suprotnog spola“.

- Kada je gospodin Zahiragić na sjednici Parlamenta FBiH tražio da se u već pripremljen tekst Izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBIH u pojmovniku izmjeni definicija životni partner (na osobe različitog spola) ukazivali smo putem Glasa žene i Ženskog pokreta USK da je važno da zakon štiti sve kategorija društva - naglasili su.

Iz Udruženja ističu da baš zbog tog amandmana ne mogu primjeniti odredbe Krivičnog zakona na slučaj iz Tuzle, jer je riječ o istospolnim partnerima.