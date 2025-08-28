Udruženje Glas žene: Zbog amandmana Zahiragića odredbe Krivičnog zakona se ne mogu primijeniti na slučaju policajke iz Tuzle

Nakon slučaja u Tuzli, gdje je policijskoj službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Tanji Ostojić određen pritvor jer je prijetila službenim pištoljem djevojci s kojom je bila u vezi, oglasilo se i udruženje Glas žene iz Bihaća.
One su podsjetile na nedavno usvojene izmjene Krivičnog zakona kojim je femicid tretiran kao posebno krivično djelo i kojim su se pooštrile sankcije za nasilje nad ženama.
One su osporile amandman Harisa Zahiragića u Domu naroda PFBiH, kada je promijenio formulaciju tako da se izraz „živi sa drugom osobom“ dopunjuje riječima „suprotnog spola“.
- Kada je gospodin Zahiragić na sjednici Parlamenta FBiH tražio da se u već pripremljen tekst Izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBIH u pojmovniku izmjeni definicija životni partner (na osobe različitog spola) ukazivali smo putem Glasa žene i Ženskog pokreta USK da je važno da zakon štiti sve kategorija društva - naglasili su.
Iz Udruženja ističu da baš zbog tog amandmana ne mogu primjeniti odredbe Krivičnog zakona na slučaj iz Tuzle, jer je riječ o istospolnim partnerima.
Podsjetili su i na svoju reakciju, uoči sjednice Doma naroda PFBiH, koju u nastavku prenosimo u cijelosti.
- Dom naroda Parlamenta FBiH treba usvojiti izmjene Krivičnog zakona u skladu sa Istanbulskom konvencijom. Danas se na 19. redovnoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BіH razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, čiji je cilj usklađivanje zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom - međunarodnim dokumentom koji je Bosna i Hercegovina ratificirala i na čiju se primjenu obavezala.
Ženski pokret Unsko-sanskog kantona, koji okuplja 21 organizaciju civilnog društva, te krovna organizacija Glas žene Bihać, pozivaju delegate da podrže predloženi tekst zakona, koji je već dobio podršku Predstavničkog doma i Vlade Federacije BiH.
Posebno ističemo da korištenje termina „životni partner“ ne znači uvođenje istospolnih zajednica u zakonodavstvo, već predstavlja terminološku usklađenost sa Istanbulskom konvencijom, kojom se kriminalizira nasilje, a ne definišu partnerski statusi. Krivični zakon ne reguliše odnose, već štiti sve osobe od nasilja.
Amandman koji predlaže korištenje izraza „različitih spolova" ozbiljno bi suzio zakonsku zaštitu jer bi implicirao da nasilje između osoba istog spola nije kriminalizirano, čime bi se prekršili principi jednakosti i zabrane diskriminacije. Stoga još jednom apelujemo na delegate Doma naroda Parlamenta FBiH da usvoje predložene izmjene i dopune Zakona, u cilju usklađivanja s evropskim standardima i obavezujućim međunarodnim dokumentima poput Istanbulske konvencije, a u interesu svih građanki i građana Federacije BiH - navele su tada.