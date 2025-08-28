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DIPLOMATSKI SUSRET

Komšić s otpravnikom poslova SAD: Građani BiH su pod pritiskom politike i ekonomske krize

Sagovornici su razmijenili mišljenja o političkim prilikama u BiH i regiji

Komšić razgovarao s otpravnikom poslova Ambasade SAD-a. Predsjedništvo BiH

A. H. K.

28.8.2025

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić primio je danas otpravnika poslova Ambasade SAD u BiH Daniela Koskija. U razgovoru su razmijenjeni stavovi o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji, pri čemu je Komšić naglasio da građani trpe posljedice dugotrajnih političkih sukoba i teških ekonomskih prilika.

Koski je Komšiću poželio uspješno predsjedavanje Predsjedništvom BiH i prenio stavove Sjedinjenih Američkih Država o aktuelnoj situaciji u zemlji. 

Kako je saopćeno iz Kabineta predsjedavajućeg, Komšić je poručio kako je važno izaći iz začaranog kruga političkih sukoba i napraviti konkretan pomak u dugo očekivanim reformama.

- Građani BiH sve više suočavaju s teškom ekonomskom situacijom i nalaze pod pritiskom opterećujuće dnevnopolitičke retorike - kazao je Komšić Koskiju.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o političkim prilikama u BiH i regiji, te se složili da su stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine, tri decenije nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, temelj za daljnji društveni, ekonomski i tehnološki razvoj zemlje.

# ŽELJKO KOMŠIĆ
# BIH
# DANIEL KOSKI
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