Komšić s otpravnikom poslova SAD: Građani BiH su pod pritiskom politike i ekonomske krize

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić primio je danas otpravnika poslova Ambasade SAD u BiH Daniela Koskija. U razgovoru su razmijenjeni stavovi o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji, pri čemu je Komšić naglasio da građani trpe posljedice dugotrajnih političkih sukoba i teških ekonomskih prilika.

Koski je Komšiću poželio uspješno predsjedavanje Predsjedništvom BiH i prenio stavove Sjedinjenih Američkih Država o aktuelnoj situaciji u zemlji.

Kako je saopćeno iz Kabineta predsjedavajućeg, Komšić je poručio kako je važno izaći iz začaranog kruga političkih sukoba i napraviti konkretan pomak u dugo očekivanim reformama.

- Građani BiH sve više suočavaju s teškom ekonomskom situacijom i nalaze pod pritiskom opterećujuće dnevnopolitičke retorike - kazao je Komšić Koskiju.

Sagovornici su razmijenili mišljenja o političkim prilikama u BiH i regiji, te se složili da su stabilnost i sigurnost Bosne i Hercegovine, tri decenije nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, temelj za daljnji društveni, ekonomski i tehnološki razvoj zemlje.