Helez: RS je najzapadnija tačka ruskog utjecaja u Europi, Srbija je postala "ruska gubernija"

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez reagirao je na početak suđenja u Moldaviji protiv osobe optužene za organizaciju i regrutaciju moldavskih državljana u ruske kampove smještene u Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Helez je podsjetio da je ranije dostavio dokaze Tužilaštvu BiH o postojanju ovih kampova, ali da nadležne institucije nisu reagovale. Zbog toga je odlučio javno razotkriti njihov rad u entitetu RS.

- Tek nakon toga kampovi su rasformirani u RS, ali su svoje djelovanje neometano nastavili u susjednoj Srbiji - naveo je ministar.

On tvrdi da je, nakon što je objavio ove informacije, bio izložen velikim pritiscima.

- Ne mogu se sjetiti da je ijedan funkcioner u BiH bio izložen tolikoj količini napada i vrijeđanja – od predstavnika vlasti u RS, ministara u Vijeću ministara BiH, takozvanih sigurnosnih i političkih eksperata, pojedinih medija, ali i drugih aktera iz političkog života. Čak su i određene državne institucije tvrdile da kampova nema - naglasio je Helez, dodajući da to pokazuje koliko je važno jačanje državnih institucija.

Formiranje uz podršku lokalnih vlasti

Prema njegovim riječima, formiranje ovakvih kampova moguće je jedino uz podršku lokalnih vlasti.

- Duboko sam uvjeren da se ruski kampovi formiraju uz logističku i institucionalnu podršku vlasti na tim prostorima – konkretno vlasti Srbije i vlasti u entitetu RS - poručio je Helez.

On smatra da kampovi u RS-u predstavljaju jasan dokaz malignog ruskog utjecaja u BiH, koji se manifestira kroz podršku vlasti RS-a i njihovih predstavnika u državnim institucijama. "Entitet RS je najzapadnija tačka ruskog političkog utjecaja u Europi, dok je Srbija danas, budimo krajnje otvoreni, samo najzapadnija ruska gubernija", kazao je ministar.

Poziv EU i međunarodnoj zajednici

Helez je pozvao Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu da se odlučnije suprotstave ruskom utjecaju u regionu.

- EU i sve progresivne, demokratske snage moraju uložiti veće napore u zaštitu vrijednosti i vladavine prava u BiH. Međunarodne organizacije poput EU, NATO-a, OHR-a, PIC-a i OSCE-a moraju prestati sve političke aktere u BiH gledati kao podjednako odgovorne. Mi dobro znamo ko se zalaže za mir i ustavni poredak, a kome odgovara ruski autoritarizam i korupcija - zaključio je Helez.

Suđenje u Moldaviji

Podsjetimo, u Moldaviji je počelo suđenje 50-godišnjem muškarcu iz mjesta Anenii Noi, optuženom da je organizirao i regrutirao polaznike za obuku u ruskim kampovima u BiH i Srbiji.

Prema optužnici Tužilaštva za borbu protiv organiziranog kriminala u Kišinjevu, polaznici su tokom 2024. godine prošli vojnu i ideološku obuku za izazivanje nereda tokom izbora, uključujući upravljanje dronovima, upotrebu zapaljivih supstanci i planiranje napada na državne i diplomatske objekte.

Istrage moldavskih vlasti povezuju optuženog s Anatolijem Prizencom, osobom koja se već nalazi pod sankcijama Evropske unije zbog djelovanja u Francuskoj.

Prema podacima moldavskog Tužilaštva, optuženom prijeti kazna do osam godina zatvora. Do sada je ukupno sedam osoba optuženo za organizaciju i/ili učešće u kampovima u BiH i Srbiji.