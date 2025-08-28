Više od 40 diplomata i ambasadora na "Diplomatskoj berbi grožđa 2025." u Međugorju

Više od 40 predstavnika ambasada i diplomatskih predstavništava u Bosni i Hercegovini sudjelovalo je u Međugorju na "Diplomatskoj berbi grožđa 2025.", čiji je domaćin bila presjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto.

Vrhunski proizvod

- Prije svega, veliko je zadovoljstvo biti na ovom događaju, koji sada već tradicionalno organizujemo unazad nekoliko godina. Ovdje se nalaze diplomati, predstavnici diplomatsko-konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija, kao i naši domaći dužnosnici sa svih razina vlasti. Ovo je iznimno lijep događaj kojemu se svi vesele - kazala je Krišto.

Dodala je kako je ovo prilika da se stranim diplomatama pokaže što ima Bosna i Hercegovina.

- Naša država obiluje ljepotama, a ovo je prilika da se pokaže što je sve potrebno i koji se put treba preći kako bi se došlo do vrhunskog proizvoda kao što je vino. Potrebno je mnogo truda i muke kako bi se vinogradi posadili, održali, rodili plodom. Naše vino je poznato širom Evrope, a rekla bih i svijeta - istakla je Krišto.

Da je Diplomatska berba grožđa pun pogodak govori činjenica da se mnogi diplomati vraćaju na ovaj događaj.

- Mnogi se vesele ovom događaju, kažu da se s radošću uvijek odazovu. Nadam se da ćemo ovu lijepu tradiciju nastaviti i sljedeće godine. Mislim da je to interes svih nas u BiH, ali i svih njih koji dolaze u našu državu, da se upoznaju sa svim ljepotama koje ima BiH. Ovaj događaj je prilika da svima njima pokažemo prednosti i ljepote svoga kraja te da na taj način pokažemo kako je naša zemlja lijepa i dobra i koliko je mi svi zajedno volimo - zaključila Krišto.

"Diplomatska berba 2025." ove se godine održala u Međugorju, tačnije u vinogradima porodice Dodig, a diplomate su prije početka berba kušali hercegovačka vine i proizvode te su obišli vinariju Dodig.

Otvorena sezona berbe

Direktor Sportskog centra Međugorja Darko Dodig bio je zajedno s predsjedavajućom Krišto domaćin ove berbe.

- Prvi put smo domaćini ovako velikog događaja u vinogradima naše vinarije, koju smo pokrenuli prije sedam-osam godina. Iznimna nam je čast što smo imali priliku ugostiti sve ambasadore i diplomate. Ovo je jedna lijepa priča i jedna lijepa poruka koju šaljemo svima u BiH i regiji - izjavio je Dodig.

Diplomate su na simboličan način otvorili sezonu berbe grožđa u Hercegovini, a upravo je područje Općine Čitluk, tačnije Broćanski vinograd jedno od najpoznatijih koje daje vrhunska vina žilavku i blatinu.

Vinogradari su složni kako je godina bila dobra te bi takvo trebalo biti i vino.