Gradonačelnik Avdić: Sarajevo je glavni grad i Republike Srpske i to je aksiom!

Gost emisije „Crvena olovka“ bio je gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić. Za početak je sumirao ovih nešto više od mjesec dana kako je na funkciji, te istakao šta treba poboljšati u glavnom gradu.

- Grad Sarajevo ima vrlo mali broj nadležnosti. Fokus mog djelovanja u mandatu će biti da pokušam da imamo čistu rijeku Miljacku. Ja sam već ovih prvih dana preduzeo aktivnosti vezano za ovaj projekat, zato što je to naša žila kucavica i odraz i ogledalo nas koji živimo u Sarajevu. Imamo saradnju sa dvije firme koje su zadužene za čišćenje i održavanje korita – kazao je Avdić.

Govoreći o čistoći glavnog grada Avdić je istakao da je do svih koji žive u Sarajevu.

- Već sam imao kontakte i sa direktorima i Rada i Parka i sa našim preduzećem Sarajevo. Zaista se sve čini na najbolji mogući način u kapacitetu i resursima koje imamo. Ja ne mogu da kažem da je u potpunosti grad do te mjere prljav. Ljudi daju sve od sebe, u večernjim satima grad se čisti. Ipak, mislim da i mi svi moramo da učinimo da otpadak koji držimo u ruci spustimo i odložimo na mjesto koje pripada – objašnjava Avdić.

Avdić je govorio i o tome kakva je komunikacija sa ostalim nivoima vlasti, institucijama, ali i preduzećima i udruženjima u Kantonu Sarajevo, te kako i na koji način planira da uključi građane u sve procese.

- Ja sam osoba koja nema problem komunikacije. Gradonačelnik mora biti dostupan ljudima. Građane treba saslušati. Aktuelni sam gradonačelnik, ali živim u komšiluku gdje i ja imam potrebe. Moramo saslušati prijedloge.

Njegova prethodnica Benjamina Karić našla se na meti velikih kritika zbog regulacionih planova kojima se omogućava gradnja Bukvićevog World Trade Centra visine oko 50 metara neposredno pored Miljacke. Avdić je otkrio u kojoj je fazi to trenutno, da će se prijedlog uskoro naći pred Gradskim vijećem, te koji je njegov stav o ovom pitanju.

U skladu s propisima

- Siguran sa da će razmatranje regulacionih planova doći na red zato što je to u nadležnosti Grada Sarajeva. Moje neko razmišljanje je da grad Sarajevo treba da se gradi i razvija u skladu s propisima i kako struka nalaže. Ja zaista slušam, nisam poslušan, ali slušam struku. Mislim da regulacioni plan pomenutog objekta je u fazi gdje je bila javna rasprava. Smatram da bi taj prostor trebao da gradi ako se stvore uvjeti, kao i bilo koji drugi. Sarajevo je grad u koji svi žele i vole da dođu. Sve ono što je dobro, što je kvalitetna investicija treba podržati i dati saglasnost. Nemam tu nijednog momenta zadrške da podržim nešto što je dobro i što je struka odredila. Ja sam sagovornik, ali sam isto tako za to da se Sarajevo gradi kako mu pripada. Sarajevo mora da ima obrise još modernijeg grada – mišljenja je gradonačelnik.

Na konstataciju da su brojni stručnjaci upozoravali da bi ukidanje vjetrokoridora dovelo do dodatne zagađenosti zraka, a znamo da se Sarajevo zimi guši u smogu, Avdić je kazao:

- Magla i zagađenje su dio naše realnosti i stvarnosti, ali zaista se trudimo da taj nivo zagađenosti smanjimo na najmanju moguću mjeru. Naravno korito Miljacke je naša žila kucavica i zgrade koje se tu trenutno nalaze za mene su arhitektonski dobra i kvalitetna rješenja. Objekat WTC-a mislim da bi u budućnosti upotpunio taj prostor – kazao je.

Govoreći o tome da li je Sarajevo na nivou regionalnih i svjetskih metropola Avdić je pričao vrlo emotivno i sa suzama u očima.

- Ja zaista duboko svoj grad osjećam da pripada ozbiljnim metropolama Evrope, po svemu onome što ovdje imamo. Imam izuzetno poštovanje prema svom gradu. Ovo želim da kažem. U susretu sa državnim ministrom Egipta ja sam mu spomenuo dvije stvari šta je Sarajevo. Spomenuo sam priču o Hagadi koju su za vrijeme okupacije nacista upravo muslimani sačuvali. I rekao sam mu drugu stvar, a to je da nakon takve okupacije, nakon takve agresije ovdje se nikada nije desila osveta. To je Sarajevo! To je moje, naše, sviju nas Sarajevo!

Ipak Sarajevo se zbog nesmotrenih poteza neodgovornih pojedinaca našlo na meti optužbi za antisemitizam na šta Avdić kaže da je Sarajevo kosmopolitski primjer grada.

- Mi smo primjer za čitavu Evropu i čitav svijet kako se može živjeti u zagrljaju pružene ruke. Antisemitizam plasirati Sarajkama i Sarajlijama to je malo prenaglašeno, da ne kažem pregrubo. Odlično mi znamo kako se treba ponašati u svom gradu, ali isto tako znamo kako se treba ponašati kada izađemo iz svog grada. Sarajevo je mjesto zajedništva. Mjesto koje integriše i okuplja ljude. Sa ovog mjesta uvijek se šalju poruke mira. Sarajevo se treba koristiti kao primjer gdje ste uvijek dobrodošli. Sarajevo je glavni grad BiH, Sarajevo je glavni grad Federacije BiH, Sarajevo je glavni grad Republike Srpske. To je jedan aksiom i ne treba praviti raspravu oko toga. Sarajevo je konstanta i tako će biti.

Na pitanje da li će dobro građana biti uvijek na prvom mjestu bez obrzira na stranačke i političke interese, Avdić je odgovorio jasno i nedvosmisleno.

Puki interesi

- Apsolutno! Pripadnost bilo kojoj političkoj stranci je mogućnost i alat da uradite najbolje moguće što imate i kada ste u prilici, a ne zadovoljavanje pukih interesa. Ja ne pripadam kao čovjek takvom razmišljanju niti bih ikada nešto uradio. Mandat bude i prođe. Sarajevom nije baš jednostavno prohodati sagnute glave. Ja to nikad nisam radio za ovih 58 godina i nadam se da nikada neću.

Istakao je da nikada neće doći u situaciju da uradi nešto što je protivzakonito, te da je to za njega crvena linija preko koje neće preći. Osim toga prokomentarisao je i navode da je njegovo imenovanje bilo dio političkog trgovanja, te otkrio da li je razmišljao da odustane s obzirom na to da se proces odužio.

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