Opasna najava Dodika: Tražit ću od Rusije da stavi veto na produženje mandata EUFOR-a

Bivši predsjednik Republike Srpske, kojem je mandat oduzet nakon pravosnažne presude, najavio je da uskoro putuje u Moskvu gdje će, kako je rekao, od ruskih zvaničnika zatražiti da u Vijeću sigurnosti UN-a ulože veto na produženje misije EUFOR-a "Althea" u Bosni i Hercegovini.

On tvrdi da je Bosna i Hercegovina “pod okupacijom”.

- Imate lokalnu civilnu upravu od strane stranca koji se zove Šmit i oružani dio te okupacije koji se zove Altea. Mi želimo da sklonimo i jedno i drugo. A da bismo sklonili – moramo biti posebna država - izjavio je Dodik.

Na pitanje šta će poručiti ruskim sagovornicima, Dodik je kazao kako će tražiti da Rusija povuče saglasnost u Vijeću sigurnosti UN-a i blokira prisustvo evropskih vojnih snaga u BiH.

- One su se najčešće koristile kao prijetnja nama Srbima i kao dio te okupacione međunarodne vlasti. Da bismo se mi oslobodili svega toga moramo tražiti da se povuku te okupacione snage i da se stranci sklone od odlučivanja. To nije moguće na nivou BiH i zato se Republika Srpska mora proglasiti nezavisnom i imati svoj sistem funkcionisanja, mimo Sarajeva i mimo stranaca. A sad se vidi da će očigledno doći ne samo do otopljavanja nego i do dogovora između predsjednika Putina i predsjednika Trampa. Vidimo Evropljane kako bukvalno kmeče čekajući red. Prije dvije godine kad sam gostovao na diplomatskoj akademiji u Beču pitali su me zašto se srećem s predsjednikom (Putinom). Rekao sam im kad se sve ovo završi da najvjerovatnije kad vi stanete u red pred Putina ja neću moći proći od vas koliko će vas tamo biti. To se sad već događa - rekao je Dodik u intervjuu za ruski Sputnjik.

Dodik je naglasio da referendum o nezavisnosti RS smatra nezaobilaznim putem, ali da je prethodno potrebno ukloniti EUFOR.

- Drugi su odnosi. Prvo treba da se oslobodimo Altee koja je oružana formacija okupacije u BiH. I to ćemo uraditi, to ću zamoliti naše ruske prijatelje da nam pomognu.“

Govorio je i o planovima za raspisivanje referenduma, među kojima posebno ističe onaj o samostalnosti RS.

- Ali idemo sad ka ovom prvom referendumu, a to je referendum koji je obavezujući za sve institucije... Nakon toga imamo mjesec dana da donesemo operativne dokumente, a jedan od operativnih dokumenata koji će odmah ići na skupštinu je rezolucija o pravu naroda na samoopredjeljenje koja piše u Ustavu BiH. U Ustavu BiH kaže da narodi, a BiH je koncipirana da bude zajednica konstitutivnih naroda – imaju pravo na samoopredjeljenje. Kad donesemo tu rezoluciju stvorit će se uslovi za održavanje definitivnog referenduma o samostalnosti. I ja mislim da je to put koji je nezaustavljiv - izjavio je.

Podsjetimo, mandat EUFOR-a svake godine se produžava na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a krajem godine.