Zeničko-dobojski kanton dobija vlastiti helikopter za hitne intervencije

Zeničko-dobojski kanton uskoro će dobiti helikopter koji će biti na raspolaganju svim kantonalnim i drugim institucijama, ali prvenstveno građanima u slučajevima nužde – od gašenja požara do medicinskih intervencija.

Česte pojave šumskih požara tokom ljetnih mjeseci, posebno na teško pristupačnim terenima, do sada su gotovo uvijek zahtijevale pomoć iz zraka. Kako bi izbjegli čekanje na odobrenje leta Oružanih snaga BiH, Zeničko-dobojski kanton je pokrenuo nabavku vlastitog helikoptera. Sve neophodne tenderske procedure završene su tokom ljeta, a isporuka se očekuje već u septembru.

- Airbus, evropski proizvođač, helikopter je nov. Mnogi su se pitali je li polovan – on je nov. Svi procesi i tenderske procedure su završeni, a vrijednost iznosi oko 8,2 miliona KM sa PDV-om - rekao je Adnan Šabani, ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK (Pokret).

Helikopter će služiti prvenstveno za potrebe Kantonalne uprave Civilne zaštite, uključujući gašenje velikih šumskih požara i prijevoz spasilačkih ekipa. Također, bit će dostupan i MUP-u ZDK te za medicinsku evakuaciju teško oboljelih ili povrijeđenih u saobraćajnim nesrećama, pojasnio je Džavid Aličić, direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite ZDK.

- Postoje i zdravstvene institucije, ne samo iz našeg kantona, koje žele potpisati ugovore kako bi im letjelica bila dostupna u hitnim slučajevima ili kod težih povreda, omogućavajući brzu reakciju - dodao je Šabani.

Helikopter će biti stacioniran u hangaru u krugu kasarne Oružanih snaga u Zenici, uz saglasnost Ministarstva odbrane BiH. Planirano je da dvije posade, po dva pilota, upravljaju letjelicom, dok se obuka za novu posadu tek završava. „Pilot je trenutno u fazi obuke za ovu letjelicu, a narednih 7-10 dana će završiti obuku. U ovoj prvoj fazi pilota i servisera čine penzionisane osobe, a paralelno obučavamo naše pilote“, istakao je Aličić.

Iako je Kanton Sarajevo ranije pokrenuo nabavku helikoptera, Zeničko-dobojski kanton će biti prvi kanton u BiH koji posjeduje višenamjensku letjelicu, s isporukom planiranom već tokom septembra.