Čović: "Trenutno se odvija najgori scenarij u BiH, vrijeme je za razgovor"

Predsjednik HDZ-a BiH je kritikovao 'neke' koji su se zanosili pokušajem promjene vlasti na državnom nivou, misleći na stranke Trojke.

- Mi bježimo od razgovora ili šaljemo poruke putem medija. Ono što sam ja doživio u zadnjih godinu dana jeste da kolege kroz medije, a mnogo je kanala, šalju poruku da mi trebamo pokazati svoju evropsku orijentaciju, a mi to radimo. Mislim da ćemo iduće sedmice imati ozbiljne razgovore, ne o FBiH – to smo zaštitili, nego kako podići ovo iz FBiH na državni nivo - rekao je Čović.

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović izjavio je da se u Bosni i Hercegovini trenutno odvija najgori scenarij i da bi se svi politički akteri trebali okrenuti ozbiljnom razgovoru.

- Neki su se zanosili da mogu promijeniti koncept s trojkom iz RS. Obavili smo i te razgovore. Evo vidite kako danas ta trojka izgleda, nema tu ništa u skladu, bave se sami sobom. Ne smijemo ući u novu opasnost da tražimo nove partnere bez jasnog stava kako izgleda budućnost BiH - naveo je Čović.

Dodao je da je Trojka time napravila veliku grešku.

- Danas imamo problem razgovarati sa predstavnicima u RS, bar Trojka, ali vodite računa da predstavnici međunarodne zajednice imaju komunikaciju. Moramo biti mudri i razgovarati, ne moramo to objaviti - istakao je Čović.

Situacija s Dodikom

Čović je potom govorio o situaciji s Miloradom Dodikom, kojem je pravosnažno presuđen mandat predsjednika RS.

- Mi imamo najgori scenarij. Neki kažu da može gore, ja mislim da je ovo najgori. Potpuna blokada saradnje između institucija BiH i svega onoga što je iz RS, dejtonske RS. Mi to moramo uvažavati, bez obzira na ožiljke. Nema druge nego razgovarati. Današnja kriza je takva da će se morati u skladu sa zakonima i odlukama institucija, prije svega pravosudnih, kakve god da su, one poštovati. Sve drugo je anarhija. To kažem ljudima s kojima razgovaram, pa i s Dodikom. Ne može se neki proces voditi, uvažavati i onda kada on završi reći ja to ne uvažavam. Mislim da će odluke CIK-a i sudova biti implementirane - smatra Čović.

On je istaknuo da je odnos HDZ-a i SNSD korektan te da on redovno razgovara s Dodikom.

- Imao sam neke prijateljske sugestije. Ali imaju i neki drugi koji savjetuju. Vrijeme je da trezveno sagledamo situaciju. Poruka je – vratimo se onome što imamo, a to je BiH, to je moja domovina, ona se neće dati dijeliti. A kako ćemo unutra organizirati to je na nama - zaključio je Čović.