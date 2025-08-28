Čović otkrio planove: Odgovorio na pitanje da li će se kandidovati za člana Predsjedništva BiH

Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović osvrnuo se na političku krizu u Bosni i Hercegovini, odnose između konstitutivnih naroda i izazove na evropskom putu zemlje u intervjuu za Dnevnik PLUS RTV Herceg-Bosne.

Čović je otkrio da li će se kandidovati za hrvatskog člana Predsjedništva BiH na narednim općim izborima, koji su zakazani za oktobar sljedeće godine. Naveo je da će HDZ BiH održati klauzuru početkom oktobra, tačno 12 mjeseci prije izbora.

- Osmislit ćemo našu strategiju i sve ono što trebamo uraditi da dočekamo spremni iduće izbore u različitim varijantama izbornog zakona i odnosa. Ovih dana intenzivno razgovaram o koalicijskom kapacitetu kada su u pitanju druga dva naroda, i u tom duhu ćemo idući tjedan sjesti s jako puno stranaka iz Sarajeva, ali i šire, i razgovarati da vidimo gledamo li na sličan način na vrijeme ispred sebe - kazao je Čović.

Predsjednik HDZ-a BiH naglasio je da je cilj da se o ključnim pitanjima razgovara znatno prije izbora, a ne tek nakon njih.

- Da znamo želimo li BiH, želimo li evropski put BiH i hoćemo li osigurati jedno kvalitetnije uređenje u kojem će se sva tri naroda osjećati dovoljno komotno da mogu nazvati BiH svojom domovinom - poručio je.

Spekulacije o imenima

Referirajući se na spekulacije o imenima u bošnjačkom biračkom tijelu koja bi mogla zamijeniti Željka Komšića u Predsjedništvu BiH, te na činjenicu da ni gotovo 99,9 posto podrške hrvatskog biračkog tijela za Borjanu Krišto nije bilo dovoljno, Čović je istaknuo:

- Više od 180.000 glasova za sadašnju predsjedateljicu Krišto bila je jedna poruka hrvatskog naroda. I nikad više to bošnjački narod neće smjeti sebi dopustiti, jer preuzima odgovornost za urušavanje BiH. I to je osnova svega.