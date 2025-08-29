U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Antraks stigao u BiH, stoka umire!

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Antraks stigao u BiH, stoka umire!

Opasna bolest se pojavila na području Livanjskog kantona. Na imanju u Bosanskom Grahovu uginulo 10 goveda, potvrdili su za "Avaz" iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

BiH ostvarila ubjedljivu pobjedu na otvaranju Eurobasketa 2025. Zmajevi su razbili Kipar na startu.

Centralna izborna komisija na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu donijela je odluku da će prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, nakon što je oduzet mandat Miloradu Dodiku zbog pravosnažne presude Suda BiH, biti održani 23. novembra, a koštat će 6.460.000 KM.

Na sjeveru BiH trenutno se radi na izgradnji 50 kilomatara autoceste na Koridoru 5c. Do kraja godine u upotrebi će biti dio od petlje Usora do petlje Medakovo.

Na današnji dan 1189. godine nastala je Povelja Kulina bana, dokument koji je potvrda postojanja države Bosne u srednjem vijeku.

U Kantonalnom sudu u Mostaru počeo glavni pretres u predmetu protiv Dženana Đozlića, optuženog za ubistvo svoje partnerice Ines Žmiro. Prema optužnici na teret mu se stavlja da je nakon žustre svađe konzumirao kokain pa pucao u Ines.

Vehid Šehić, pravni ekspert i nekadašnji član CIK-a, objašnjava odluku CIK-a o prijevremenim izborima nakon što je Dodiku oduzet mandat.

UO saveza udruženja penzionera traži od Vlade FBiH da se do 15. oktobra usvoje izmjene i dopune Zakona o PIO.

Obilježeno je 30 godina od masakra na Markalama koji je ostao urezan u kolektivno sjećanje kao posljednji veliki zločin tokom opsade Sarajeva.

Proširene operacije izraelske vojske u Gazi imati će "razorne posljedice", upozorio je generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš. Više o tome čitajte na stranicama "Globusa".

U ovom izdanju "Dnevnog avaza" poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja.

Ena Avdić za "Dnevni Avaz" otkriva kako je iz influenserskih voda prešla na male ekrane.

Počeo je 29. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2025. Ove godine fokus je na regionalnoj saradnji, a na njemu učestvuje više od 500 kompanija.

Imaju recept za uspjeh. Detaljnije o košarkaškoj reprezentaciji BiH možete pročitati na 29. strani.

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