Kalabić: Dodik mi je rekao da mu trebao lojalni, a ne pametni, mislim da će nestranačku ličnost predložiti za predsjednika RS

Centralna izborna komisija (CIK) BiH raspisala je prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske. Izbori će, kako je odlučeno na jučerašnjoj sjednici CIK-a, biti održani 23. novembra.

Iako je lider SNSD, Milorad Dodik, posljednjih dana u više navrata najavljivao da neće dozvoliti održavanje prijevremenih izbora te da on sebe i dalje smatra predsjednikom Republike, izvori Srpskainfo iz vrha najveće političke partije tvrde da se SNSD već uveliko priprema za izbore.

Inače, proteklih dana u javnosti su se mogle čuti razne spekulacije oko toga koga bi SNSD mogao da postavi kao kandidata za novog predsjednika Republike Srpske. Najčešće spominjano ime bilo je ono aktuelnog ministra unutrašnjih poslova RS, Siniše Karana, a osim njega navodilo se još nekoliko imena iz drugog, ili čak trećeg „ešalona“ najvažnijih funkcionera SNSD.

Autokratska stranka

Kako bilo, u javnosti već dugo postoje ocjene da je upravo Milorad Dodik, kao osnivač i predsjednik SNSD-a, najveći krivac za to što u toj političkoj stranci, prema brojnim tvrdnjama, već nekoliko godina unazad ne postoje „dovoljno jaki kadrovi“ i ljudi od integriteta i ugleda u javnosti koji bi, bez većih problema, pobijedili na izborima za najvažnije inokosne funkcije.

O tome za Srpskainfo priča nekadašnji član Predsjedništva SNSD i poslanik te stranke u brojnim sazivima Narodne skupštine RS i Parlamenta BiH, Drago Kalabić.

– Od jedne perspektivne socijaldemokratske i proevropske stranke, gdje je bilo ne samo dozvoljeno, već i poželjno imati svoje mišljenje, Dodik je napravio autokratsku stranku. Pri tome je unutar stranke on (Dodik) zgazio svako kritičko mišljenje i potpuno ga ugušio – kaže Kalabić.

Sa svima koji su drugačije razmišljali, prema njegovim riječima, lider SNSD-a se obračunao i takve ljude je odstranio iz stranke.

– Ranije je u SNSD-u uvijek bilo najmanje desetak ljudi koji su imali svoje mišljenje i čvrsto ga se držali. Onog trenutka kad čovjek izgubi pravo na svoje mišljenje, to je recept za potpunu propast – ocjenjuje Kalabić.

Između ostalog, on za Srpskainfo prepričava jednu od svojih žučnih rasprava sa Miloradom Dodikom u vrijeme kada je, kako navodi, pokušavao da iznese svoje mišljenje o lošim pojavama i politici te stranke.

– Prilikom jednog našeg žestokog duela, Dodik mi je otvoreno rekao da njemu više ne trebaju pametni, već samo lojalni. Smisao pluralizma valjda bi trebalo da bude postojanje diskusije među ljudima i da se traži najbolje rješenje, uz poštovanje onoga što odluči većina. Sada je on (Dodik) dobio to što je želio – šaku poltrona od kojih nema nikakve koristi! Šta može da očekuje od Željke Cvijanović, Nikole Špirića ili Siniše Karana? Koji to stav ima Nikola Špirić? Da ih pitate zašto je srušeno obrazovanje u RS, šutali bi kao zaliveni jer nikad nisu ni imali svoje mišljenje. Da su ga imali letjeli bi iz stranke, a to im ne pada na pamet – tvrdi Kalabić.

Karan nema šanse

Na pitanje da prokomentariše spekulacije da je upravo aktuelni ministar unutrašnjih poslova RS, Siniša Karan, navodno najozbiljni kandidat za novog predsjednika RS, Kalabić odgovara da je to, prema njegovom mišljenju, malo vjerovatno.

– Karan ne bi imao nikakve šanse za pobjedu. Izbori su se jedno vrijeme mogli dobijati na Dodikovo ime, kada se on nalazio na vrhuncu popularnosti i kada su pod Dodikovim „kišobranom“ pobjeđivale razne željke. Kakve sve budale nisu dobijale funkcije, iako u kampanji nisu ništa radili osim što su se slikali s Dodikom. Sada su se stvari promijenile i morate pobijediti na svoje ime i prezime. Ko je taj u SNSD, osim Dodika, ko bi to mogao da uradi? Takvih kandidata nema – tvrdi Kalabić za Srpskainfo.

Dodaje da je i lider SNSD-a toga „savršeno svjestan“, te da, prema njegovim riječima, kandidat za novog predsjednika RS, najvjerovatnije, neće doći iz redova vladajuće političke partije.

– To bih čak smio da garantujem! Za Dodika se može svašta reći, osim da je glup. On zna da s ovima oko sebe nema šta da traži. Mislim da će tražiti nekog vanstranačkog kandidata, koji je blizak SNSD-u. S ovima koji su sada oko njega, nema teoretske šanse da pobijedi na izborima – zaključuje Kalabić.