Ruski ambasador u Srbiji: Bilo je dosta pokušaja da se Dodik eliminiše s političke scene, Zapad želi lojalnije ljude

Zapadu je potrebna slabija osoba da vodi Republiku Srpsku nego što je to njen sadašnji predsjednik Milorad Dodik, a pritisci na njega traju već decenijama, rekao je za ruske RIA Novosti ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko, svjesno zanemarujući da Dodik više nije predsjednik RS.

- Zapad je već imao iskustvo da su Republiku Srpsku vodili ljudi koji su mu bili lojalniji. Bio je period rukovodstva kada je Republika Srpska bila prilično blizu gubitka svojih ovlaštenja. Zapad je već vidio perspektivu da se ta ovlaštenja oslabe. To je već bilo. A onda je Dodik došao kao premijer na nivou entiteta, a kasnije kao predsjednik RS, zatim član Predsjedništva BiH - kazao je ruski ambasador.

Poručio je da se Zapad već odavno bori sa Dodikovom politikom.

- Pritisak na Dodika je dugotrajan, traje decenijama, ne traje on godinu dana. Bilo je raznih načina da se on eliminiše sa političke scene. Između ostalog, i putem ustavnih reformi, koje bi promijenile ovlaštenja entiteta. Dodik je opstao. Bilo je pokušaja da se ovlaštenja koja entitet ima preuzmu, da se prenesu na nivo BiH. Bilo je raznih pokušaja da se iskoristi ta institucija visokog predstavnika, koji u suštini uopšte više nije aktuelan. Da ni ne govorim ni o trenutnoj osobi, koja nije legitimni visoki predstavnik - navodi Bocan-Harčenko.