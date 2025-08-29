Dodik: "Ne mrzim muslimane, spašavao sam ih u ratu, Šmit se ponaša kao Hitler"

Milorad Dodik, kojem je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske, rekao je da "ne mrzi muslimane, koje je u toku rata spašavao, izvlačio iz zone borbenih dejstava, ali da je nacionalistička muslimanska politika Sarajeva nešto sasvim drugo".

- Dakle, političko Sarajevo smatra da je Republika Srpska eksces. Ja mislim da nema apsurdnijeg prostora od ovog. Dakle, borimo se, i to svi znaju, za izvorni Dejtonski sporazum, a muslimani kažu da je Dejtonski sporazum ludačka košulja. A onda nas optuže da rušimo Dejtonski sporazum, a oni ga kao brane. To je nemoguća varijanta, ali u političkom pristupu, propagandi mogu to da razumijem. Ali, u pogledu istine, nemoguće je - naveo je Dodik za Politiku, prenosi Srna.

Prijevremeni predsjednički izbori

Dodik je izjavio je da je Narodna skupština jasno rekla da u "RS neće biti prijevremenih predsjedničkih izbora i da će se to poštovati".

- Znate, obično se izbori raspisuju kad to narod traži, kad opozicija pritiska, ili imate štrajk ili imate ostavku Vlade. Nisu izbori tek tako laka stvar. Ovdje izbore u RS raspisuju muslimani. I naravno da oni imaju jedan dio Srba koji hoće te izbore. Ali, Narodna skupština Republike Srpske je rekla da nema izbora - naveo je Dodik.

Dodik je rekao da je tokom političke karijere ispratio sve visoke predstavnika u BiH koji su postojali, te da će istu sudbinu doživjeti i "ovaj lažni Šmit".

O visokom predstavniku

- Ovo je moja zemlja, ja ovdje živim, a on je došao ovdje da nametne njemačka okupaciona pravila koja smo upoznali još iz vremena kada je Hitler vladao - naveo je Dodik i dodao da se gotovo ništa nije promijenilo.

Dodik je naveo "da je posljednji čovjek u Evropi koji je nametao zakone prije Šmita bio Hitler".

Prema njegovim riječima, Šmit je smatrao da mu je sve dopušteno i zato "ne odolijeva da napada Srbe i njega, koji je potomak stradalnika sa Kozare, Srba ubijenih u Jasenovcu".

Dodik kaže da je odmah prepoznao Šmita, koji ima isto "ponašanje, gestikulacije i način izražavanja kao Hitler".

- On je podržavao neka fašistička njemačka udruženja, koja baštine, kao što oni kažu tradiciju nekih ratnih pilota njemačkog fašizma. I on je to proslavio veoma strastveno - rekao je Dodik.

Na pitanje da li mu je bar jedan visoki predstavnik bio simpatičan, Dodik je rekao da da je Karl Bilt bio objektivan i da je razumio situaciju, te da mu je drago što je prije samo mjesec dana izjavio da ovo što se sada dešava u BiH nije ono što su oni tada planirali, što, govori "da je ovdje dekadencija".

On kaže da je Šmit "odraz smrada čitave Evrope koja je zgazila sva svoja pravila o vladavini prava, promovišući i podržavajući pojedince da donose odluke".