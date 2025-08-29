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PREDSJEDNIK SNSD-A

Dodik: "Ne mrzim muslimane, spašavao sam ih u ratu, Šmit se ponaša kao Hitler"

Dodik je naveo "da je posljednji čovjek u Evropi koji je nametao zakone prije Šmita bio Hitler"

Milorad Dodik. Avaz

S. S.

29.8.2025

Milorad Dodik, kojem je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske, rekao je da "ne mrzi muslimane, koje je u toku rata spašavao, izvlačio iz zone borbenih dejstava, ali da je nacionalistička muslimanska politika Sarajeva nešto sasvim drugo".

- Dakle, političko Sarajevo smatra da je Republika Srpska eksces. Ja mislim da nema apsurdnijeg prostora od ovog. Dakle, borimo se, i to svi znaju, za izvorni Dejtonski sporazum, a muslimani kažu da je Dejtonski sporazum ludačka košulja. A onda nas optuže da rušimo Dejtonski sporazum, a oni ga kao brane. To je nemoguća varijanta, ali u političkom pristupu, propagandi mogu to da razumijem. Ali, u pogledu istine, nemoguće je - naveo je Dodik za Politiku, prenosi Srna.

Prijevremeni predsjednički izbori

Dodik je izjavio je da je Narodna skupština jasno rekla da u "RS neće biti prijevremenih predsjedničkih izbora i da će se to poštovati".

- Znate, obično se izbori raspisuju kad to narod traži, kad opozicija pritiska, ili imate štrajk ili imate ostavku Vlade. Nisu izbori tek tako laka stvar. Ovdje izbore u RS raspisuju muslimani. I naravno da oni imaju jedan dio Srba koji hoće te izbore. Ali, Narodna skupština Republike Srpske je rekla da nema izbora - naveo je Dodik.

Dodik je rekao da je tokom političke karijere ispratio sve visoke predstavnika u BiH koji su postojali, te da će istu sudbinu doživjeti i "ovaj lažni Šmit".

O visokom predstavniku

- Ovo je moja zemlja, ja ovdje živim, a on je došao ovdje da nametne njemačka okupaciona pravila koja smo upoznali još iz vremena kada je Hitler vladao - naveo je Dodik i dodao da se gotovo ništa nije promijenilo.

Dodik je naveo "da je posljednji čovjek u Evropi koji je nametao zakone prije Šmita bio Hitler".

Prema njegovim riječima, Šmit je smatrao da mu je sve dopušteno i zato "ne odolijeva da napada Srbe i njega, koji je potomak stradalnika sa Kozare, Srba ubijenih u Jasenovcu".

Dodik kaže da je odmah prepoznao Šmita, koji ima isto "ponašanje, gestikulacije i način izražavanja kao Hitler".

- On je podržavao neka fašistička njemačka udruženja, koja baštine, kao što oni kažu tradiciju nekih ratnih pilota njemačkog fašizma. I on je to proslavio veoma strastveno - rekao je Dodik.

Na pitanje da li mu je bar jedan visoki predstavnik bio simpatičan, Dodik je rekao da da je Karl Bilt bio objektivan i da je razumio situaciju, te da mu je drago što je prije samo mjesec dana izjavio da ovo što se sada dešava u BiH nije ono što su oni tada planirali, što, govori "da je ovdje dekadencija".

On kaže da je Šmit "odraz smrada čitave Evrope koja je zgazila sva svoja pravila o vladavini prava, promovišući i podržavajući pojedince da donose odluke".

# MILORAD DODIK
# BIH
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