Na FPN-u u Sarajevu međunarodna konferencija o regionalnoj saradnji u Evropi i transatlantskim odnosima

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 4. i 5. septembra 2025. godine bit će održana međunarodna konferencija „Regional Cooperation in Europe and Transatlantic Relations: Opportunities and Challenges”.

Konferencija će okupiti međunarodne i domaće zvaničnike i stručnjake. Među učesnicima su ambasadorice Norveške i Švedske u BiH, Katherine Biering i Helena Lagerlöf, ambasador Danske Age Sandal Moller, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, bivši i aktivni vojni zvaničnici, kao i predstavnici akademskih i istraživačkih institucija iz Italije, Španije i SAD-a. Program obuhvata diskusije o ulozi NATO-a u regiji, evropskoj sigurnosnoj saradnji i mogućnostima višeslojnog pristupa sigurnosti, dok će dio sesija biti održan po pravilima Chatham House. Posebna pažnja bit će posvećena izazovima i perspektivama Zapadnog Balkana u širem evropskom i transatlantskom kontekstu.

Organizatori ističu da je cilj konferencije otvaranje prostora za razmjenu stručnih mišljenja i preporuka koje mogu doprinijeti jačanju saradnje i stabilnosti u vremenu obilježenom složenim geopolitičkim okolnostima.