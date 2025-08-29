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4. I 5. SEPTEMBRA

Na FPN-u u Sarajevu međunarodna konferencija o regionalnoj saradnji u Evropi i transatlantskim odnosima

Organizatori ističu da je cilj konferencije otvaranje prostora za razmjenu stručnih mišljenja i preporuka koje mogu doprinijeti jačanju saradnje i stabilnost

Fakultet političkih nauka. Avaz

S. S.

29.8.2025

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 4. i 5. septembra 2025. godine bit će održana međunarodna konferencija „Regional Cooperation in Europe and Transatlantic Relations: Opportunities and Challenges”.

Konferencija će okupiti međunarodne i domaće zvaničnike i stručnjake. Među učesnicima su ambasadorice Norveške i Švedske u BiH, Katherine Biering i Helena Lagerlöf, ambasador Danske Age Sandal Moller, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić, bivši i aktivni vojni zvaničnici, kao i predstavnici akademskih i istraživačkih institucija iz Italije, Španije i SAD-a. Program obuhvata diskusije o ulozi NATO-a u regiji, evropskoj sigurnosnoj saradnji i mogućnostima višeslojnog pristupa sigurnosti, dok će dio sesija biti održan po pravilima Chatham House. Posebna pažnja bit će posvećena izazovima i perspektivama Zapadnog Balkana u širem evropskom i transatlantskom kontekstu.

Organizatori ističu da je cilj konferencije otvaranje prostora za razmjenu stručnih mišljenja i preporuka koje mogu doprinijeti jačanju saradnje i stabilnosti u vremenu obilježenom složenim geopolitičkim okolnostima.

# KONFERENCIJA
# FPN
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