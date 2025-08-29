Roditelji upozoravaju: Zastrašujuća poruka predsjednika Sindikata Sivre vraća inkluziju 15 godina unazad

Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju "Colibri" reagiralo je na izjave predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS Saudina Sivre.

Njihovu reakciju prenosimo u cijelosti:

- Izjave predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo Saudina Sivre, ujedno prosvjetnog radnika i roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju, izrečene tokom gostovanja u TV emisiji, predstavlja sramotan i opasan primjer stigmatizacije i otvorene diskriminacije djece s poteškoćama u razvoju.

Kao predsjednik Sindikata, gospodin Sivro je zloupotrijebio poziciju u kojoj bi trebao štititi dignitet prosvjetnih radnika i obrazovni sistem u cjelini. Umjesto da se bori za kontinuiran napredak u kvaliteti inkluzivnog obrazovanja, on javno zagovara isključivanje i kršenje temeljnih ljudskih prava djece. Njegove riječi ne predstavljaju samo lični stav, već bacaju ljagu na sve članove Sindikata i kompromituju ugled organizacije kojoj je na čelu. Predsjednik koji šalje poruku da “autističnoj djeci nije mjesto u učionici” nedostojan je funkcije koju obnaša.

Kao prosvjetni radnik, Sivro bi trebao biti primjer empatije, podrške i predanosti svakom učeniku. Umjesto toga, on je pokazao da ne razumije osnovnu svrhu učiteljskog poziva. Njegove izjave šalju zastrašujuću poruku roditeljima i djeci – da postoje djeca koja nisu vrijedna obrazovanja u istom razredu sa svojim vršnjacima. Takvo razmišljanje ozbiljno dovodi u pitanje profesionalnu kompetentnost Saudina Sivre i ponižava naporan rad brojnih prosvjetnih radnika. Upravo oni, svojim znanjem, predanošću i sposobnošću da uz podršku roditelja uče i rade s djecom s poteškoćama, svakodnevno pobijaju netačne i štetne tvrdnje predsjednika Sindikata.