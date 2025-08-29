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Roditelji upozoravaju: Zastrašujuća poruka predsjednika Sindikata Sivre vraća inkluziju 15 godina unazad

Kao otac djeteta s poteškoćama u razvoju, njegova poruka vrijeđa i boli

Saudin Sivro. Avaz

S. S.

29.8.2025

Udruženje za podršku porodicama sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju "Colibri" reagiralo je na izjave predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS Saudina Sivre.

Njihovu reakciju prenosimo u cijelosti:

- Izjave predsjednika Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo Saudina Sivre, ujedno prosvjetnog radnika i roditelja djeteta s poteškoćama u razvoju, izrečene tokom gostovanja u TV emisiji, predstavlja sramotan i opasan primjer stigmatizacije i otvorene diskriminacije djece s poteškoćama u razvoju.

Kao predsjednik Sindikata, gospodin Sivro je zloupotrijebio poziciju u kojoj bi trebao štititi dignitet prosvjetnih radnika i obrazovni sistem u cjelini. Umjesto da se bori za kontinuiran napredak u kvaliteti inkluzivnog obrazovanja, on javno zagovara isključivanje i kršenje temeljnih ljudskih prava djece. Njegove riječi ne predstavljaju samo lični stav, već bacaju ljagu na sve članove Sindikata i kompromituju ugled organizacije kojoj je na čelu. Predsjednik koji šalje poruku da “autističnoj djeci nije mjesto u učionici” nedostojan je funkcije koju obnaša.

Kao prosvjetni radnik, Sivro bi trebao biti primjer empatije, podrške i predanosti svakom učeniku. Umjesto toga, on je pokazao da ne razumije osnovnu svrhu učiteljskog poziva. Njegove izjave šalju zastrašujuću poruku roditeljima i djeci – da postoje djeca koja nisu vrijedna obrazovanja u istom razredu sa svojim vršnjacima. Takvo razmišljanje ozbiljno dovodi u pitanje profesionalnu kompetentnost Saudina Sivre i ponižava naporan rad brojnih prosvjetnih radnika. Upravo oni, svojim znanjem, predanošću i sposobnošću da uz podršku roditelja uče i rade s djecom s poteškoćama, svakodnevno pobijaju netačne i štetne tvrdnje predsjednika Sindikata.

Kao otac djeteta s poteškoćama u razvoju, njegova poruka vrijeđa i boli. Roditelji u Kantonu Sarajevo su godinama, uz goleme napore i borbe, izborili inkluzivno obrazovanje. Umjesto da bude saveznik te borbe, on se svjesno stavio na stranu onih koji žele djecu vratiti u izolaciju, poručujući im da im “nije mjesto” u obrazovanju i među vršnjacima.

Podsjećamo, inkluzivno obrazovanje nije nikakav “eksperiment” nego međunarodni standard i civilizacijsko dostignuće. Portugal, koji on pokušava omalovažiti, prepoznat je širom Evrope kao primjer uspješne inkluzivne prakse. Namjerno ili iz neznanja, prešutio je činjenicu da upravo zemlje s najrazvijenijim obrazovnim sistemima, poput Finske, prednjače u inkluziji i uče cijeli svijet kako se gradi društvo jednakih šansi. Bosna i Hercegovina je potpisnica istih međunarodnih konvencija i obavezala se da će dosljedno štititi pravo svakog djeteta da uči i raste rame uz rame sa svojim vršnjacima, u zajednici kojoj pripada.

Pozivamo Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo da se jasno i nedvosmisleno izjasni da li stoje iza diskriminatornih stavova svog predsjednika ili će se javno ograditi od njih. Šutnja znači saglasnost i šalje poruku roditeljima da nastavnici koji uče našu djecu s poteškoćama u razvoju podržavaju tvrdnju da njima “nije mjesto” u školi. Osim toga, očekujemo da Sindikat, u skladu sa sopstvenim aktima, pokrene pitanje odgovornosti predsjednika Saudina Sivre, čije izjave nanose ozbiljnu štetu ugledu Sindikata i ruše povjerenje javnosti u prosvjetne radnike.

Djeca nisu problem. Problem su predrasude i diskriminacija. A odgojno-obrazovni radnici bi trebali biti oni koji djecu uče suprotnom - naglasili su.

# COLIBRI
# SAUDIN SIVRO
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