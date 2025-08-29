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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Mulić dovezao bager ispred Narodnog pozorišta: "Nećemo odustati od gradnje podzemne garaže"

Svjedočimo nizu nezakonitih postupaka općinskih službi, sve nam se nasilno oduzima, rekao je

Hajrudin Mulić: Kaže da je nezakonito izgubio dozvolu za parking - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+22
S. S.

29.8.2025

Vlasnik kompanije "Centrotrans - Transport robe" Hajrudin Mulić izjavio je danas u Sarajevu da ne odustaje od gradnje podzemne garaže kod Narodnog pozorišta.

On je ponovo donio transparente, koji su više puta uklonjeni s parkinga ispred Narodnog pozorišta. Osim toga, na licu mjesta bio je i bager u lancima s brojnim porukama kako se susreće s opstrukcijama.

Podsjećamo, načelnik Općine Centar Srđan Mandić je ukinuo dozvolu ovoj kompaniji za korištenje parkinga, jer su, kako kaže Mandić, koristili ga nezakonito.

Mulić je kazao da sve ovo traje 15-ak godina.

- Naš cilj je gradnja podzemne garaže kod Narodnog pozorišta, to je rješenje za nedostatak parkinga, gužve i bolje funkcioniranje grada. Naš ugovor je važeći i obavezujući i spremni smo da idemo u realizaciju. Svjedočimo nizu nezakonitih postupaka općinskih službi, sve nam se nasilno oduzima. Sve smo radili transparentno, od institucija očekujemo isto. Nećemo odustati od zakonitih prava, ali nećemo pristati da nam se nasilno oduzima ono što nam pripada - rekao je Mulić.

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# OPĆINA CENTAR
# HAJRUDIN MULIĆ
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