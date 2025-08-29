UO Saveza udruženja penzionera traži od Vlade FBiH: Do 15. oktobra usvojiti izmjene i dopune Zakona o PIO

U susjednoj Hrvatskoj su penzije ponovo uvećane za 6,48 posto, koliko iznosi stopa usklađivanja koja je jučer objavljena prema polugodišnjim kretanjima cijena i plaće uz novu formulu izračuna u omjeru 85:15 u korist povoljnijeg faktora. Taj faktor su bile plaće, a gotovo istu formulu u omjeru, istina 60:40, u korist povoljnijeg faktora traže penzioneri u Federaciji BiH.

Socijalna politika

Podsjetimo, već duže vrijeme penzioneri traže da se umjesto BDP-a penzije usklađuju prema rastu prosječne plaće. Tako su izmjene i dopune Zakona o PIO, čija je izrada u toku, bile u fokusu zasjedanja Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH.

Prema riječima Redže Mehića, predsjednika Saveza, zaključeno je da se zatraži izvorni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO koji je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dostavilo Vladi Federacije, kako bi ostvarili uvid šta je usvojeno od zahtjeva Saveza.

Prema Vladi FBiH će uputiti zahtjev za hitni sastanak s predstavnicima Saveza radi konkretnih dogovora o neophodnosti hitnog upućivanja u parlamentarnu proceduru prijedloga izmjena i dopuna Zakona o PIO i usvajanja, kako bi izmijenjeni Zakon stupio na snagu 1. januara naredne godine.

Jednoglasno doneseni

Član UO Saveza i predsjednik Udruženja penzionera Mostar Izet Šehić kazao je za „Avaz“ da su svi zaključci jednoglasno doneseni.