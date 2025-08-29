Suze na komemoraciji policajcu Samiru Mustafiću: Bio je čovjek velikog srca i iskrenog osmijeha

U Narodnom pozorištu Tuzla danas je održana komemoracija policijskom službeniku Samiru Mustafiću, koji je 27. marta ove godine tragično stradao na dužnosti, u potrazi za bjeguncem koji je sišao u korito nabujale rijeke Jale.

Na komemoraciji su se okupili članovi porodice, kolege, prijatelji i građani, kako bi odali počast tragično preminulom policajcu.

Mirnes Husić, Mustafićev dugogodišnji prijatelj, prisjetio se zajedničkih školskih i studentskih dana.

Predan poslu

– Samir je bio čovjek velikog srca i iskrenog osmijeha, prijatelj kojeg su svi voljeli i cijenili. Pamtit ćemo ga po dobrim djelima i ostati uz njegovu porodicu – rekao je Husić.

Velimir Mamatović, načelnik Sektora uniformisane policije MUP-a TK, naglasio je Mustafićevu profesionalnost i hrabrost.

– Bio je izuzetno odgovoran i predan poslu, uvijek vedar i nasmijan. Samir je bio i dobar sin, brat, suprug i otac. Njegova žrtva podsjeća nas na cijenu koju policajci ponekad plaćaju obavljajući svoj posao – izjavio je Mamatović.

Dževad Korman, direktor Uprave policije MUP-a TK, također je odao počast preminulom kolegi.

– Okupljeni smo danas kako bismo odali počast našem kolegi Samiru Mustafiću, koji je tragično izgubio život dok je izvršavao svoje službene zadatke. Samir je svoj radni vijek započeo 2015. godine i tokom karijere pokazao se kao hrabar, profesionalan i izuzetno predan policijski službenik. Bio je čovjek koji je poštovao sve oko sebe, uvijek nasmijan i vedar. Njegovu hrabrost i profesionalnost pamtićemo, a njegovu porodicu, posebno suprugu Emine i djecu Umu i Aziza, nikada nećemo zaboraviti – rekao je Korman.

Samir Mustafić je policijskoj službi pristupio 2015. godine, nakon što je iz Srebrenice došao u Tuzlu. Radio je u Policijskoj stanici Centar na poslovima saobraćajne i interventne policije, a kolege ga pamte kao hrabrog i predanog profesionalca.

Danas dženaza

Grad Tuzla proglasio je Dan žalosti povodom dženaze Samira Mustafića, koja će biti održana danas u 16 sati.

Samir Mustafić ušao je u nabujalu rijeku Jalu 27. marta tokom potjere za bjeguncem, želeći ga spasiti, ali ih je snažna struja odnijela. Njegovo tijelo pronađeno je 24. augusta na području naselja Miričina kod Gračanice.