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NEOČEKIVAN RASPLET

Dodik bez podrške u Gacku: Odbornici DNS-a protiv deklaracije o zaštiti predsjednika RS

Posebnu pažnju izazvao je stav odbornika DNS-a, budući da je ova stranka na republičkom nivou dio vladajuće koalicije sa SNSD-om

Dodik: Bez podrške u Gacku. Dejan Rakita / Pixsell

M. Až.

29.8.2025

Skupština općine Gacko nije usvojila prijedlog zaključka o podršci Deklaraciji Saveza općina i gradova Republike Srpske, kojom se izražava stav u vezi sa presudom predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

Deklaraciju nisu podržali odbornici SDS-a i DNS-a, koji su se tokom glasanja izjasnili suzdržano. Time dokument nije dobio potrebnu većinu.

Za usvajanje su glasali odbornici SNSD-a, SPS-a i Prve SDS, koji su tražili da se jasno iskaže podrška institucijama Republike Srpske i Dodiku.

Posebnu pažnju izazvao je stav odbornika DNS-a, budući da je ova stranka na republičkom nivou dio vladajuće koalicije sa SNSD-om.

Rasprava u Skupštini Gacka pokazala je da pitanje zaštite predsjednika Republike Srpske i odnosa prema odluci Suda BiH ostaje jedno od najosjetljivijih političkih tema u lokalnim zajednicama, a ishod glasanja u Gacku mnogi ocjenjuju kao politički presedan, piše RTRS.

# DNS
# GACKO
# MILORAD DODIK
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