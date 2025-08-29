Rijeka ljudi na dženazi stradalom policajcu Samiru Mustafiću: Prisustvovao i veliki broj kolega

Mustafićevo tijelo pronađeno je 24. augusta u koritu rijeke Spreče kod mjesta Miričina, općina Gračanica. Policajac je nestao 27. marta ove godine tokom policijske intervencije kada je ušao u nabujalu rijeku Jalu pokušavajući sustići osumnjičenog Eldara Galića. Mjesecima su trajale opsežne potrage, koje su nažalost dale rezultat tek proteklog vikenda.

Brojne Samirove kolege i prijatelji su izrazili saučešće porodici, a posebno njegovoj ženi, s kojom je imao dvoje djece.

Prije dženaze ispred Komemorativnog centra u Tuzli bio je posljednji ispraćaj stradalog policajca Samira Mustafića.

Veliki broj građana i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prisustvovao je dženazi tragično nastradalom policajcu Samiru Mustafiću, koja je danas klanjana na mezarju Ševar.

Za svoju hrabrost Mustafić je posthumno odlikovan medaljom za izuzetnu hrabrost. Njegovi najbliži, prijatelji i kolege pamte ga kao izuzetnog profesionalca, dobrog čovjeka i nesebičnog policajca.

Samir Mustafić iza sebe je ostavio suprugu, dvoje djece, porodicu, prijatelje i saradnike, kojima će nedostajati njegova predanost i ljudskost.

Ovaj tragični događaj duboko je potresao cijelu zajednicu, a prisustvo brojnih kolega i građana pokazuje koliko je Mustafić ostavio neizbrisiv trag u svom radu i životu.