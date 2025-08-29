Rijeka ljudi na dženazi stradalom policajcu Samiru Mustafiću: Prisustvovao i veliki broj kolega

Veliki broj građana i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona prisustvovao je dženazi tragično nastradalom policajcu Samiru Mustafiću, koja je danas klanjana na mezarju Ševar.
Prije dženaze ispred Komemorativnog centra u Tuzli bio je posljednji ispraćaj stradalog policajca Samira Mustafića.
Brojne Samirove kolege i prijatelji su izrazili saučešće porodici, a posebno njegovoj ženi, s kojom je imao dvoje djece.
Mustafićevo tijelo pronađeno je 24. augusta u koritu rijeke Spreče kod mjesta Miričina, općina Gračanica. Policajac je nestao 27. marta ove godine tokom policijske intervencije kada je ušao u nabujalu rijeku Jalu pokušavajući sustići osumnjičenog Eldara Galića. Mjesecima su trajale opsežne potrage, koje su nažalost dale rezultat tek proteklog vikenda.