Odobrena joj viza: Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u ponedjeljak putuje u Vašington

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u ponedjeljak će ponovo otputovati u Vašington, a nakon što je u maju održala niz sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama sa zvaničnicima ove zemlje. Uprkos tome što je na američkoj crnoj listi još od 2023. godine Cvijanović je odobrena američka viza, piše Istraga.

Očekivati je da se Cvijanović sastane sa američkim zvaničnicima iako za to u ovom trenutku nema potvrde. S obzirom na produbljenu političku krizu u Bosni i Hercegovini, a nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske kao posljedica presude Suda BiH, a što on odbija prihvatiti, odlazak Cvijanović u Vašington vjerovatno se dešava u sklopu napora Amerikanaca da iznađu rješenje za krizu.

Još u aprilu mjesecu, tada kao predsjedavajućoj Predsjedništva BiH, Cvijanović je odobrena viza na tri mjeseca za ulazak u SAD. Cvijanović je sudjelovala na zasjedanju vanredne sjednice Generalne skupštine UN-a u vezi BiH, a koja je održana 5. maja. Također, otputovala je u Dejton gdje je održana konferencija povodom 30. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Sastanci sa američkim zvaničnicima

Cvijanović se 21. maja srela sa američkim senatorima iz Republikanske stranke, Maršom Blekburn i Bernijem Morenom.

Tokom boravka u Vašingtonu u maju Cvijanović je također održala sastanak sa američkim zvaničnicima u blizini Bijele kuće, a o kojem nije obavijestila javnost. Prema informacijama Istrage, Amerikanci su željeli vidjeti Cvijanović na čelu SNSD-a. Ona je tada rekla da njen predsjednik može biti samo Milorad Dodik, ali ne i njegov sin Igor Dodik, koji se nameće kao mogući nasljednik na čelu stranke.

Nakon toga, uslijedila je drugostepena presuda Suda BiH kojom je Miloradu Dodiku, osim zatvorske kazne od godinu dana koju je u međuvremenu otplatio, zabranjeno političko djelovanje na šest godina.

Uvedene sankcije

Podsjetimo, Ministarstvo finansija SAD-a 31. jula 2023. godine uvelo je sankcije Željki Cvijanović, Nenadu Stevandiću, Radovanu Viškoviću i Milošu Bukejloviću.

Objava o sankcionisanju nastavak je prethodno uvedenih sankcija i zabrane izdavanja viza za ulazak u SAD s ciljem podsticanja na pozivanje na odgovornost lica koja podrivaju demokratske procese ili institucije. Ovi postupci dio su širih napora koje Vlada SAD ulaže u promociju mira, stabilnosti i funkcionalne demokratske vlasti u regiji Zapadnog Balkana, saopćile su tada vlasti SAD-a.

Podsekretar Ministarstva finansija za terorizam i finansijske obavještajne poslove, Brian E. Nelson izjavio je: “Ovakav postupak ugrožava stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i teško postignuti mir podržan Daytonskim mirovnim sporazumom. Ovakvo ponašanje predstavlja dalju prijetnju budućem putu ove zemlje i njenoj uspješnoj integraciji u euroatlantske institucije. Nastavit ćemo pružati podršku građanima Bosne i Hercegovine i njihovim naporima na očuvanju vladavine prava i održavanju mira i prosperiteta”.