Cvijanović s otpravnikom poslova Ambasade SAD u BiH: Razgovarali o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović, danas se sastala s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Danielom Koskijem.

Tokom sastanka razgovarali su o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Cvijanović je tom prilikom ukazala na, kako je navela, štetne posljedice dugogodišnjeg međunarodnog intervencionizma.

"Za napredak i reanimaciju demokratije u BiH ključno je da odluke donose isključivo domaće institucije", poručila je Koskiju.

U tom kontekstu, Cvijanović je istakla značaj koncepta predsjednika Donalda Trampa da Sjedinjene Američke Države više neće učestvovati u miješanju u unutrašnje poslove drugih zemalja.

Također, tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje u oblastima od obostranog interesa, a Cvijanović je izrazila punu podršku jačanju odnosa između bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.