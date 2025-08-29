Vijeće nacionalnih manjina BiH: Nije nam omogućeno da biramo i budemo birani na izborima

Članovi Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine razmatrali su na 33. sjednici Prijedlog zapisnika 2. tematske sjednice na kojoj se diskutovalo o ulozi predstavnika nacionalnih manjina u institucijama zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima u BiH.

Nakon sjednice je doneseno nekoliko zaključaka, a članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH, između ostalih navode da se na svim nivoima vlasti u BiH ne poštuju, niti primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, koji predstavnicima nacionalnih manjina u BiH garantira pravo da budu zastupljeni u organima vlasti i drugim javnim službama na svim nivoima.

Kako su istaknuli, ovo se odnosi na srazmjerni procenat njihovog učešća u stanovništvu prema posljednjem popisu u Bosni i Hercegovini.

- S tim u vezi, Vijeće nacionalnih manjina BiH upućuje apel svim vodećim političkim strankama u BiH da hitno pristupe izmjenama Ustava BiH i Izbornog zakona BiH kako bi predstavnicima nacionalnih manjina, u skladu s međunarodnim dokumentima i presudama Evropskog suda za ljudska prava, bilo omogućeno da budu birani i zastupljeni u zakonodavnim i izvršnim organima na svim nivoima vlasti u BiH - navodi se u saopćenju.

Vijeće nacionalnih manjina BiH također naglašava činjenicu da su predstavnici nacionalnih manjina sve manje zastupljeni i u lokalnim skupštinama, gdje su na posljednjim lokalnim izborima izabrana svega 23 pripadnika nacionalnih manjina u 21 lokalnoj skupštini u cijeloj zemlji. Upozorili su i na to da u više općina u BiH u kojima živi više od tri posto pripadnika nacionalnih manjina i ostalih, nije omogućeno zakonsko pravo na zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u skupštinama tih lokalnih zajednica.

- Vijeće nacionalnih manjina BiH uputit će inicijativu u kojoj će od svih općina u BiH u kojima živi više od tri posto predstavnika nacionalnih manjina, biti zatraženo da u najkraćem mogućem roku promijene statut i omoguće zakonom garantiranu zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u općinskim vijećima - navodi se u saopćenju.

Članovi Vijeća nacionalnih manjina BiH postigli su dogovor da se 2. Konferencija nacionalnih manjina BiH održi 29. oktobra ove godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH na temu "Uloga nacionalnih manjina u BiH i participiranje u zakodavnoj i izvršnoj vlasti".

Na sjednicu će biti pozvani predstavnici vijeća/savjeta nacionalnih manjina iz BiH, te predstavnici relevantnih domaćih i međunarodnih institucija.