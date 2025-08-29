Dodik: SNSD je i dalje čvrst i ima rastuću podršku uprkos pritiscima

- Za razliku od onih koji se nadaju da će SNSD oslabiti, on ostaje kompaktna i jedinstvena politička partija, koja i dalje ima snažan politički cilj i nepokolebljiva je da ga ostvari. SNSD je veoma čvrsto organizovan na svakom biračkom mjestu u Republici Srpskoj, bez obzira na pokušaje Kristijana Šmita da ga zabranom finansiranja na neki način skrnavi. Mi nosimo i narodnu i svaku drugu istorijsku odgovornost za procese. Ukoliko stranci na neki način uspiju da razvale SNSD, onda su srušili sve istorijske težnje srpskog naroda s ove strane Drine i ono što se danas zove Republika Srpska. Moraju da znaju da danas završene anketa govore da je naša podrška porasla na preko 40 odsto za partiju, a da predsjednik partije, odnosno Republike, ima podršku 62 odsto, što govori o nesumnjivoj podršci koju imamo u Republici - napisao je Dodik na X-u.