U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Brbljivi Dino pobjegao od Bakira

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Brbljivi Dino pobjegao od Bakira.

Političar u pokušaju se prepao, mjesecima tražio TV duel, ali se sada sakrio iza nove kandidature Bećirovića. Svjestan da je trenutno najomraženiji bošnjački političar Konaković bježi od Predsjedništva BiH.

Pročitajte ispovijest Muamera Drapića, oca Džejle koja je umrla nakon vađenja zuba, koji je za "Dnevni Avaz" otkrio nove informacije.

Uz početak školske godine roditelji na mukama. Ni 1.000 KM nije dovoljno za opremanje jednog školarca.

Nakon što je uginulo 10 goveda na imanju kod Bosanskog Grahova od antraksa, dr. Diana Mamić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo Livanjskog kantona potvrdila je za "Avaz" da još nema prijavljenih slučajeva zaraze kod ljudi.

Počelo okupljanje reprezentacije BiH pred nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Selektor Barbarez u reprezentaciju pozvao i Esmira Bajraktarevića.

Blagaj postaje sve veći turistički biser. Više o tome čitajte na stranicama "Mozaika".

Ljubo Pravdić, direktor JP "Ceste FBiH" za "Avaz" potvrdio da se uskoro očekuje potpisivanje ugovora za nastavak sanacije magistralne ceste M-17.5 Jablanica - Blidinje.

U Sarajevu 117 zaraženih leptospirozom. Novi grad je najveće žarište. Broj oboljelih raste uprkos garancijama da je bolest stavljena pod kontrolu.

Amerika nikada bliže ratu s Venecuelom. Uz obalu Venecuele raspoređena je američka flota ratnih brodova, a za predsjednika Nikolasa Maduru ponuđena je nagrada od 50 miliona dolara.

Na stranicama "Crne hronike" čitajte o policijskoj akciji u Nevesinju u kojoj je uhapšeno pet osoba i zaplijenjeno 78,5 kilograma droge.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Profesor Vedran Zubić napisao je kolumnu: Nova školska godina - stari problem.

Hrvatska jer puna turista iako je gotovo kraj ovogodišnje ljetne sezone, a ukoliko niste nigdje putovali na more, Baška Voda je idealno mjesto za odmoriti se nekoliko dana. Donosimo vam reportažu iz ovog mjesta koje je i dalje jedno od omiljenih ljetovališta Bosanaca i Hercegovaca.

Donosimo intervju sa mladim nogometnim reprezentativcem BiH Amarom Memićem.

Na SFF-u posebnu pažnju je privukla projekcija filma "Staza", u kojoj glavnu ulogu tumači naš olimpijski sankaš Mirza Nikolajev. U razgovoru za "Avaz" otkriva kako je izgledao njegov put kroz snimanje filma, reakcije publike, ali i izazove koji ga čekaju na stazi.

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