Stanje na putevima u BiH: Saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu.

Zbog kiše koja je zahvatila pojedine regije, a zbog lokalno obilnijih padavina i grmljavinskih pljuskova , vozačima se preporučuje dodatni oprez. U višim planinskim predjelima i preko prevoja mogući su odroni zemlje i kamenja na kolovoz.

Na otvorenim dionicama mogući su bočni udari vjetra, naročito u Hercegovini.

- Zbog navedenih vremenskih prilika, preporučujemo izbjegavanje naglih kočenja i povećanje razmaka između vozila. Sve učesnike u saobraćaju molimo za strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije - savjetuju iz BIHAMK-a u jutrošnjem izvještaju.

Radovi na putu

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi - Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci) i Posušje-GP Osoje.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase, dodaju iz BIHAMK-a.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

- Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama. Vozači imaju pristup video nadzornim kamerama na našoj web stranici www.bihamk.ba - dodaju.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).