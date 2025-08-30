Medžlis Islamske zajednice Mostar: Sultan Selimov mesdžid je mjesto molitve

Medžlis Islamske zajednice (MIZ) Mostar, s obzirom na to da su putem medija objavljene zbunjujuće informacije u vezi jučerašnjih događaja u Sultan Selimovom mesdžidu na Starom mostu, saopćio je danas kako ima obavezu podsjetiti domaću javnost, a prije svega članove Islamske zajednice, da u tom pogledu nema nikakvih nejasnoća niti senzacionalizma.

– Naime, nakon pauze od skoro 90 godina, jučer je prvi put u ovom mesdžidu klanjana džuma namaz, koju je predvodio glavni mostarski imam. Na taj način, objekat je, nakon petnaestogodišnje uzurpacije, stavljen u funkciju njegove osnovne namjene – kaže se u saopćenju MIZ Mostar.

Više građevinskih intervencija

Arhitektonski elementi i historijski konteksti mesdžid svrstavaju u jedan od najzanimljivijih sakralnih objekata na prostoru Bosne i Hercegovine.

Izgrađen je nešto prije Starog mosta, 1520. godine, a tokom historije, objekat je pretrpio više građevinskih intervencija. Najstariji sačuvani izgled objekta datira iz 1882. godine, kada je objekat temeljito rekonstruisan.

Austrougarski arhitekti bili su izradili posebno rješenje s malom munarom, čije se skice čuvaju u Arhivu Hercegovine, a koje nikada nije izvršeno.

– Mesdžid je tokom svog postojanja služio isključivo vjerskim potrebama. Za njega su vezani biografski podaci brojne mostarske uleme, koja je u njemu vršila dužnosti, predvodila vjerske obrede i držala predavanja. U tom kontekstu, spomenut je i u vakufnami Derviš-paše Bajezidagića – podsjeća se u saopćenju.

Slabljenjem pozicije Vakufsko-mearifsko povjerenstva iz nepoznatih razloga, oni se mogu samo pretpostavljati, mesdžid je tokom vladavine Kraljevine prestao služiti svojoj svrsi. U vrijeme socijalističkog razvoja Mostara, protivno volji Islamske zajednice, vlasti su mu dodijelile neprimjerenu ulogu.

Potpuno uništavanje

Mesdžid je tokom rata potpuno uništen paljenjem i miniranjem. Fotografije objekta sa oskrnavljenim mihrabom iznad Neretve ujedno su predstavljale jednu od najilustrativnijih i najrječitijih slika urbicida počinjenog u Mostaru.

– Obnovljen je zajedno sa Starim mostom 2004. godine. Nažalost, posljednjih dvadesetak godina, prostor je bio izložen neadekvatnoj upotrebi od strane pojedinca s kojima je Medžlis Islamske zajednice Mostar nastojao pronaći efikasna rješenja, nakon čega je uslijedila potpuna, pravno neutemeljena uzurpacija. Svi pokušaji da se spor riješi na proceduralno normiran način nisu polučili željenim rezultatom, kao ni upravno-sudski sporovi pred nadležnim sudskim instancama – navodi se u saopćenju.

MIZ Mostar podsjeća da je s tim u vezi, fetvai-emin, najveći vjerski autoritet za tumačenje vjerskih propisa, a čije odluke su obavezujuće za sve vjernike, izdao fetvu, obavezujući šerijatsko pravni akt, da se objekat Sultan Selimovog mesdžida privede njegovoj osnovnoj namjeni.

Podrška ipak izostala

U tim nastojanjima Medžlis Mostar očekivao je punu podršku gradske administracije, nadležnih policijskih i pravosudnih organa. No, iz nepoznatih razloga, takva vrsta podrške je izostala.

– Stoga imamo obavezu podsjetiti javnost na nekoliko važnih pravnih i historijskih činjenica. Sultan Selimov mesdžid je sakralni vjerski prostor u vlasništvu Islamske zajednice (o čemu imamo svu potrebnu dokumentaciju) i s tim u vezi, Medžlis Mostar ima obavezu da, kao odgovorna institucija, štiti svoju imovinu i koristi je na adekvatan način, shodno potrebama i odlukama organa Islamske zajednice, da ga koristi u svom misijskom radu i u okviru mandata Islamske zajednice. Stoga molimo sve članove Islamske zajednice, domaću javnost i građane Mostara, da se suzdrže površnih, tendencioznih opservacija koje nisu zasnovane na poštivanju prava i afirmaciji reda i poretka demokratskog društva. Sultan Selimov mesdžid je izgrađen da bude mjesto molitve i neka tako i bude – zaključuje se u saopćenju Medžlisa Mostar. (kraj)