Ljubo Pravdić, direktor JP "Ceste Federacije BiH", za "Avaz": Uskoro radovi na nastavku sanacije ceste Jablanica – Blidinje

U Javnom preduzeću „Ceste Federacije BiH“ uskoro očekuju potpisivanje ugovora za nastavak sanacije magistralne ceste M-17.5 Jablanica - Blidinje u vrijednosti od gotovo milion maraka, otkrio je za „Dnevni avaz“ Ljubo Pravdić, direktor „Cesta FBiH“.

Podsjetimo, nakon razornih poplava ta cesta, koja je bila drastično uništena, poslije urgentnih radova, puštena je u promet za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase početkom jula.

Nastavak radova

U međuvremenu se pristupilo izradi projektne dokumentacije za kompletnu sanaciju koja je procijenjena na 14 miliona KM i za šta bi dodatna sredstva trebala osigurati Vlada FBiH. Sredstva za nastavak sanacije su osigurana iz Plana poslovanja ove javne kompanije, a nastavak radova se odnosi na poddionicu Jablanica - Kosne Luke.

- Očekujemo da će više razine vlasti osigurati dio sredstava za sanaciju ceste Jablanica - Blidinje, jer do sada nismo dobili ništa za sanaciju šteta od poplava od drugih razina vlasti - kazao je Pravdić za „Avaz“.

Također, Pravdić nam je rekao da će otpočeti i tenderska procedura za sanaciju magistralne ceste M-17, Sarajevo-Mostar, na lokalitetu Komadinovo vrelo. S tim radovima, napomenuo je, nisu mogli početi ranije zbog ljetne sezone i ogromnih gužvi na toj putnoj komunikaciji.

Pohaban asfalt

S druge strane, „Ceste FBiH“ pripremaju aktivnosti na rekonstrukciji dionice na novoj cesti Stolac - Neum na potezu prema Drenovcu, koja je u dužini od devet kilometara jedina ostala u prijeratnom stanju. S obzirom na to da je na tom dijelu ceste asfalt pohaban, a širina krivudavog dijela ceste na izlazu iz Stoca manja od zakonom propisane, rekonstrukcija je neophodna.

- Uradili smo projektnu dokumentaciju, a nažalost, dugo smo čekali od Gradske uprave Stolac dostavljanje neophodne dokumentacije, ali, evo, sada će otpočeti postupak rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Radovi bi se trebali finansirati sredstvima iz kredita Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Međutim, pregovore ćemo otpočeti, vjerovatno, u novembru, najprije sa Svjetskom bankom. Činjenica je da je taj proces efektivnosti kredita i sve druge aktivnosti uz to traju duže, pa bi natječaj u najboljem slučaju mogao biti raspisan u drugoj polovini naredne godine - ispričao nam je Pravdić.

Tri faze

- Rekonstrukcija stolačke dionice, prema projektnoj dokumentaciji, sastoji se iz tri faze. Prva se odnosi na sami izlaz iz Stoca, gdje bi bili izvođeni radovi na proširenju ceste, a druga faza podrazumijeva postavljanje novog asfaltnog sloja. U konačnici, na izlazu iz krivine prema Drenovcu bila bi izgrađena nova trasa u dužini od dva kilometra.