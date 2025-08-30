Konzorcijum Logistika BiH 1. septembra organizuje proteste širom zemlje: Lanci snabdijevanja će biti obustavljeni

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine danas je najavio da će 1. septembra 2025. godine u 6.00 sati širom zemlje početi "Protest do ispunjenja zahtjeva".

Zahtjevi Konzorcijuma su eliminacija diskriminacije vozača u EU - poštovanje AETR sporazuma, ispunjavanje obećanja MKT BiH - izmjene pravilnika iz nadležnosti, finansijsko rasterećenje prevoznika - povrat 50 posto akcize, 50 posto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura.

Istaknuto je da će tokom protesta njihovi lanci snabdijevanja biti obustavljeni, od lokalnih zajednica do graničnih prelaza.

Konzorcijum od članova traži da obavezno poštuju sve naredbe policije i sarađuju sa organima reda.

Naglašeno je da koordinatori Plenuma određuju dinamiku i intenzitet protesta, a svi učesnici su dužni slijediti njihove instrukcije.

- Mi smo za dijalog i razgovor, ali uz ispunjavanje naših zahtjeva i donošenje konačnih dogovora o njihovoj realizaciji - poručuju iz Konzorcijuma.