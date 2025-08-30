Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

U 6 SATI

Konzorcijum Logistika BiH 1. septembra organizuje proteste širom zemlje: Lanci snabdijevanja će biti obustavljeni

Koordinatori Plenuma određuju dinamiku i intenzitet, a svi učesnici su dužni slijediti njihove instrukcije

"Protest do ispunjenja zahtjeva". Fena / Amer Kajmović

FENA

30.8.2025

Konzorcijum Logistika Bosne i Hercegovine danas je najavio da će 1. septembra 2025. godine u 6.00 sati širom zemlje početi "Protest do ispunjenja zahtjeva".

Zahtjevi Konzorcijuma su eliminacija diskriminacije vozača u EU - poštovanje AETR sporazuma, ispunjavanje obećanja MKT BiH - izmjene pravilnika iz nadležnosti, finansijsko rasterećenje prevoznika - povrat 50 posto akcize, 50 posto popusta na putarine i status izvoznika usluga, te ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcijskih i carinskih procedura.

Istaknuto je da će tokom protesta njihovi lanci snabdijevanja biti obustavljeni, od lokalnih zajednica do graničnih prelaza.

Konzorcijum od članova traži da obavezno poštuju sve naredbe policije i sarađuju sa organima reda.

Naglašeno je da koordinatori Plenuma određuju dinamiku i intenzitet protesta, a svi učesnici su dužni slijediti njihove instrukcije.

- Mi smo za dijalog i razgovor, ali uz ispunjavanje naših zahtjeva i donošenje konačnih dogovora o njihovoj realizaciji - poručuju iz Konzorcijuma.

# PROTESTI
# KONZORCIJUM LOGISTIKA BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.