Video / Alarmantno stanje: Krov na Olimpijskom bazenu Otoka prokišnjava, voda pada na rasvjetu

Da je sve više incidenata na Olimpijskom bazenu Otoka koji se nalazi u Sarajevu dokazuje i snimak koji je snimio reporter „Avaza“ sa lica mjesta, na kojem se može primjetiti prokišnjavanje krova.
Ono što dodatno zabrinjava je činjenica da voda pada tačno na dio krova gdje se nalazi krovna rasvjeta, čime se stvara potencijalno opasan električni rizik.
Ovaj incident samo je još jedan u nizu koji ukazuje na nemar nadležnih i nedostatak održavanja objekta. Iako je riječ o mjestu koje privlači veliki broj posjetitelja, pitanje sigurnosti i tehničke ispravnosti objekta postaje sve ozbiljnije. Građani i korisnici bazena izražavaju zabrinutost zbog stanja infrastrukture.
Dok se sve ovo odvija, na bazenu ima posjetilaca, a ponajviše djece.
Podsjetimo, nedavno su tri osobe bile hospitalizirane uslijed gušenja zbog sredstava za čišćenje koja su se koristila na bazenu tokom čišćenja toaleta i prostora gdje su tuševi i svlačionice.
Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.