Video / Alarmantno stanje: Krov na Olimpijskom bazenu Otoka prokišnjava, voda pada na rasvjetu

Da je sve više incidenata na Olimpijskom bazenu Otoka koji se nalazi u Sarajevu dokazuje i snimak koji je snimio reporter „Avaza“ sa lica mjesta, na kojem se može primjetiti prokišnjavanje krova.

Ono što dodatno zabrinjava je činjenica da voda pada tačno na dio krova gdje se nalazi krovna rasvjeta, čime se stvara potencijalno opasan električni rizik.