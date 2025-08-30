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Obilna kiša u Sarajevu: Turisti i građani u potrazi za skloništem od nevremena

Oblačnost i kiša nisu omeli turiste koji su, i pored lošeg vremena, nastavili s obilaskom sarajevskih znamenitosti

Kiša u Sarajevu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+17
A. O.

30.8.2025

Obilna kiša pala je danas i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a ekipa "Avaza" prošetala je centrom Sarajeva.

Padavine su prouzrokovale poplave u nižim dijelovima grada, dok su pojedine ulice bile preplavljene vodom. Mnogi građani su bili primorani tražiti sklonište ili improvizirati zaštitu, dok su se vozači suočavali sa otežanim uslovima na cestama.

Oblačnost i kiša nisu omeli turiste koji su, i pored lošeg vremena, nastavili s obilaskom sarajevskih znamenitosti, dok su se trgovci u starom dijelu grada prilagodili situaciji, izlažući robu pod zaštitnim šatorima.

Meteorolozi najavljuju da će loše vremenske prilike potrajati još nekoliko dana, pa se građani pozivaju na oprez u saobraćaju i svakodnevnim aktivnostima.

Pogledajte šta je zabilježio fotoreporter "Avaza". 

# VREMENSKA PROGNOZA
# FHMZ
# KIŠA
# SARAJEVO
# BIH
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