Dr. Diana Mamić, direktorica ZJZ LK, za "Avaz": Nema prijavljenih slučajeva zaraze antraksom kod ljudi

Nijedan slučaj pojave antraksa do sada nije prijavljen kod ljudi, potvrdila je za „Dnevni avaz“ Diana Mamić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo (ZJZ) Livanjskog kantona.

- Situaciju nadziremo i, naravno, pomno ćemo sve pratiti. Odmah po saznanju o pojavi, odnosno prijavi slučajeva antraksa od nadležne veterinarske inspektorice obavijestila sam sve domove zdravlja o tome. Ljekarima je skrenuta pažnja na to da prate simptomatologiju kod ljudi, posebno u domovima zdravlja na području gdje je bolest potvrđena - kazala nam je Mamić.

Bedrenički distrikt

Ona je navela da će joj kompletna situacija o svemu biti dostavljena u ponedjeljak, a kako nam je kazala, upravo, na tom području ta bolest se javljala i prije 15 godina, budući da je taj dio označen kao tzv. bedrenički distrikt.

Podsjetimo, prvi slučajevi antraksa, opasne zarazne bolesti koja pogađa životinje, a koja može biti prenosiva na ljude, potvrđeni su na imanju u Bosanskom Grahovu, na području Livanjskog kantona. Na tom imanju je uginulo 10 goveda.

Kantonalna veterinarska inspekcija je odmah poduzela sve zakonom propisane mjere.

- Životinje su zakopane na propisan način i izvršena je sanacija terena u skladu s Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja - kazali su za „Avaz“ iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Iz Zavoda za javno zdravstvo (ZJZ) Federacije BiH su upozorili da je bedrenica zarazna bolest koja prvenstveno pogađa biljojede, kao što su goveda, ovce i koze, ali se može prenijeti i na ljude koji dođu u kontakt sa zaraženim životinjama, kontaminiranim proizvodima ili tlom koje sadrži spore Bacillus anthracis.

Kontaminirani proizvodi

- Obično se ne širi sa životinje na životinju ili s čovjeka na čovjeka. Kada se spore antraksa progutaju, udahnu ili uđu u tijelo kroz ogrebotine ili posjekotine na koži, mogu se razmnožiti i proizvesti toksin. Kukci mogu prenositi bakterije između životinja. Stočna hrana može biti kontaminirana antraksom ako sadrži koštano brašno zaraženih životinja. Ljudi se mogu zaraziti ako rukuju ili sudjeluju u klanju bolesne životinje ili ako su u kontaktu s kontaminiranim životinjskim proizvodima (kao što su meso, krv, vuna, koža, kosti) - naveli su iz ZJZ FBiH.

Sedam dana

- Simptomi antraksa ovise o načinu i mjestu infekcije, ali se obično pojavljuju unutar sedam dana. Međutim, pojava simptoma može se pojaviti unutar jednog dana, pa sve do dva mjeseca - pojasnili su iz ZJZ FBiH.