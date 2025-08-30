Pravni ekspert i profesor ustavnog prava Milan Blagojević: U BiH su u posljednjih 30-tak godina sva čuda moguća

Iako je nakon odluke Centralne izborne komisije (CIK) BiH o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika entiteta Republika Srpska iz reda srpskog naroda u konačnici pojašnjeno da u konkretnom slučaju nema diskriminacije, ipak je Ivan Begić, kandidat za potpredsjednika RS iz reda hrvatskog naroda na prošlim izborima, podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke CIK-a o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS.

Pravno utemeljena

Kako se navodi u zahtjevu, CIK je odlukom o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS utvrdio da kandidat može biti isključivo iz reda srpskog naroda. Pravni ekspert, profesor ustavnog prava Milan Blagojević u razgovoru za „Dnevni avaz“ kaže kako se ne može govoriti o diskriminaciji te da je odluka CIK-a BiH u potpunosti pravno utemeljena.

- Izbornim zakonom BiH, članom 12.3, propisano je da u RS postoji predsjednik i dva potpredsjednika RS i da ta lica ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda u BiH. Sve što piše u tom članu je ustvari sadržano i u Ustavu RS. Zbog toga, u situaciji koju sada imamo, odnosno, onoj u kojoj imamo potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda i potpredsjednika iz reda hrvatskog naroda kojima nije istekao mandat, naravno da onda predstojeći prijevremeni izbori mogu biti samo za predsjednika RS iz reda srpskog naroda – kaže nam prof. Blagojević.

Osvrćući se, konkretno, na Begićev zahtjev, prof. Blagojević naglašava da on, prije svega, ne može biti podnosilac tog zahtjeva, jer, kako objašnjava, prema Ustavu BiH, zahtjevom za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu BiH mogu se obraćati samo članovi Predsjedništva, predsjedavajući Savjeta ministara, predsjedavajući bilo kojeg od domova Parlamentarne skupštine BiH, jedna četvtina poslanika odnosno delegata u Domu naroda i Predstavničkom domu PS BiH i jedna četvtina poslanika u entitetskim parlamentima.

Odluka NSRS

- Iz tih razloga on nije ovlašćeni podnosilac akta koji se zove zahtjev za ocjenu ustavnosti, pa ne treba da iznenadi ukoliko Ustavni sud BiH iz ovih razloga odbaci taj zahtjev kao nedopušten. Postoji, istina, još jedna mogućnost, a to je da taj akt gospodina Begića Ustavni sud BiH tretira kao apelaciju u smislu člana 18. stav 2 pravila Ustavnog suda BiH, jer je tim članom propisano da je apelacija Ustavnom sudu izuzetno dozvoljena i kad nema prethodne odluke nekog od sudova u BiH ako se apelacijom ukazuje na ozbiljna kršenja nekog od prava iz Ustava BiH. Međutim, ukoliko Ustavni sud BiH taj podnesak gospodina Begića bude tretirao na ovaj način, ni u tom slučaju to nije osnovan podnesak zato što je Izbornim zakonom BiH, članom 12., stav 3 i Ustavom RS propisano da samo pripadnici konstitutivnih naroda u BiH mogu biti predsjednik odnosno potpredsjednici RS. Te odredbe iz Izbornog zakona i Ustava RS do sada nikada nisu stavljene van snage niti je Ustavni sud BiH ijednu od tih odredaba proglasio neustavnom. Nažalost, iskustvo u posljednjih 30-tak godina u BiH nam govori da su ovdje, a to govorim bez imalo licemjerja, sva čuda moguća – ocjenjuje Blagojević.

Govoreći o tome da je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi RS i na Odluku Narodne skupštine RS o raspisivanju referenduma, prof. Blagojević navodi da je to korištenje prava tog kluba.

Sva su čuda moguća

Prof. Blagojević je i ranije ukazivao na to da je svako sprečavanje održavanja izbora krivično djelo.

- Ništa se a priori ne treba isključiti kao nemoguće ili kao moguće. Jer, zaista sve je ovdje bilo moguće i nemoguće i mi smo tome svjedočili. Međutim, ukoliko dođe na bilo koji način do sprečavanja, bilo nasiljem ili prijetnjom upotrebe sile ili ako se preduzme bilo koja druga radnja koja nije sila, ali se tom radnjom onemogućava sprovođenje prijevremenih izbora, to će biti krivično djelo Sprečavanje održavanja izbora, a to je krivično djelo propisano članom 215. Krivičnog zakonika RS i za to djelo po službenoj dužnosti moraju krivično gonjenje preduzimati nadležna okružna javna tužilaštva i Republičko javno tužilaštvo RS – ističe naš sagovornik.