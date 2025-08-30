Muamer Drapić, otac preminule Džejle u suzama: U njoj pronalazim snagu, ne smijem je razočarat

Džejla se liječila u stomatološkoj ordinaciji „Mekić“ u Sarajevu, koja je u vlasništvu doktora Harisa Mekića. Skoro godinu poslije, njen otac Muamer Drapić još čeka brojne odgovore.

On je u ispovijesti za Avaz TV otkrio nove informacije.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

2' - Imali smo zastoj nakon smjene tužiteljice, sada je postavljena nova. Trenutno je pauza, ali prema mojim saznanjima Tužilaštvo bi do kraja godine trebalo završiti. Ako ne bude podignuta optužnica nešto nije uredu.

3' - Zakleli su se da će časno i ispravno raditi svoj posao. Znam pouzdano da je utvrđeno oko 10-ak nepravilnosti u radu stomatološke ordinacije. Za moje dijete pričaju svašta, da nije prala zube, da je gurala SNUS u ranu, da joj je slab imunitet, da joj je srce bilo slabo. Mekić je lažirao sterilizaciju, on je radio dan nakon smrti.

4' - Ona je bila životno ugrožena nakon zahvata, dobila je gnojno zapaljenje zuba i to se slijevalo prema plućima i srcu. Nijedna druga bolnica nema veze s tim. Slagao je da je ona samo kod njega jednom bila, a liječila se i druga kćerka i supruga kod njega.

6' - I mlađi i stariji sin su se liječili kod njega. Supruga i dan danas ima komplikacije, starija kćerka je mogla završiti kao i mlađa.

7' - Dobila je jake antibiotike, do prije mjesec je liječila taj zub. Predali smo Tužilaštvu i ovo za drugu kćerku. Navodni doktor je radio i sinu, imao je probleme. Na Ilidži su mu hitno izvadili gnoj.

9' - Neki ljudi su se na sreću izvukli, a neki su se javili da su spremni da svjedoče.

10' - Postoji nepovjerenje zbog slučajeva Memić, Dragičević i Gadžun. Imam povjerenje u rad Tužilaštva, vidjet ćemo kako će se dalje odvijati. Dobijam informacije da ga neko štiti, amidža mu je utjecajan.

11' - Neko joj je pregledao zdravstveni karton mimo protokola. Mekiću od 2020. godine do ovog slučaja nije urađen niti jedan inspekcijski nadzor, niti redovni niti vanredni.

12' - Mekić radi i dalje kao stomatolog s osmijehom na licu. Mom zetu je rekao da mu udaramo na egzistenciju.

15' - Previše ovo sve boli. Ovo što se njoj desilo je tačno opisano u stručnoj literaturi, a on to nije prepoznao. Dao joj je Amoxibos i da stavlja hladne obloge, a ona nije mogla jesti. On to nije mogao prepoznati.

16' - Govorio sam mu da izvadi zub, a on je govorio da će ga liječiti.

18' - Da se na vrijeme odradilo kako treba ne bi došlo do toga. Stretokok je pronađen u ordinaciji Mekića.

19' - Svaki dan mi je isti poslije 11. oktobra, non stop se budim i mislim da sam sanjao i ugledam onda slike na zidu.

20' - Supruga pije tri vrste tableta za depresiju, za spavanje, pored onih za bolove, pomišljala je i o samoubistvu, depresivna je, nije joj dobro nikako.

22' - Obdukcija demantuje da je uzrok smrti nešto drugo. Kilu i po gnoja je bilo. Moje dijete nije imalo nikakvu bolest, ona nije završila na infektivnoj, kardiologiji. Na kraju je hitno operisana zbog zuba.

25' - Treba sankcionisat prvo sve one koji dopuštaju da se sve ovo dešava. Tužilaštvo i sudovi moraju raditi svoj posao. U Tužilaštvo imam zasad puno povjerenje.

26' - Ako Tužilaštvo ne odradi svoj posao, prijavit ću sve Federalnom.

27' - Ovo je ubistvo, neću dopustiti da se ovo godinama zavlači.

30' - Svaka čast pojedincima, ali većina je korumpirana, uzimaju mito.

31' - Vodio sam dijete njemu, jer sam vjerovao da je on doktor. U Džejli pronalazim snagu, ne smijem je razočarat.

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