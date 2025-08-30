Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MAGLAJ

Nije baš sve onako kako je Jasmin govorio: Općina mladiću više puta pomagala, dobit će krov nad glavom

Javljao se u Općinu do dva puta godišnje, problem nastane kad god ga tetka izbaci iz stana

Pehić: Općina pomagala uoči medijskih istupa. Screenshot / Srećko Stipović

Piše: Irdina Hadžić

30.8.2025

Priča mladića iz Maglaja Jasmina Pehića, koji je izjavio da već dva mjeseca spava pod vedrim nebom, šokirala je javnost.

On je kazao da su svi ignorirali njegove zahtjeve, a spomenuo je i Centar za socijalni rad i Općinu Maglaj. Tim povodom kontaktirali smo i Općinu Maglaj, a pomoćnica načelnika Eldina Mehinagić nam je kazala da im se Pehić obraćao za pomoć jednom do dva puta godišnje i da je redovno dobijao, a pronađeno je i rješenje da mu se pronađe smještaj.

Traži posao

- To je mala pomoć, ali je pomoć koja je kriterijumima odobrena i pod uslovima pod kojim mi možemo odobriti. Ranije se obraćao vezano za stambeno zbrinjavanje i uvijek je problem kada ga tetka izbaci iz stana, predpostavljam zbog privatnih problema - kazala je za "Avaz" Mehinagić.

Dodala je da se Pehić posljednji put obratio neposredno prije medijskih objava, kada je tražio jednokratnu pomoć, smještaj i zaposlenje.

- Pomoć mu je uplaćena odmah taj dan kada nam se obratio. Načelnik je njemu savjetovao da ukoliko dođe u situaciju da vidi da negdje ima posao, da ode i zatraži isti, a da naša podrška neće izostati, te da tako sa svojom plaćom možda može iznaći mogućnost da negdje privremeno stanuje i plaća kiriju, a do tog momenta mi njemu možemo dati jednokratnu novčanu pomoć s kojom će on sebi pronaći neki smještaj i da plati sebi kiriju -  navela je Mehinagić.

Mehinagić: Jednokratna pomoć. društvene mreže

Istakla je da je precizirao da ima zgrada kolektivnog stanovanja u Maglaju "First", koja nije u nadležnosti Općine.

Socijalni stan

- Mi smo mu rekli da možemo porazgovarati s vlasnikom "Firsta" ali je problem s obzirom da tamo u tim prostorijama nema uslovnih stambenih jedinica, što znači bez vode, struje, bez svega - dodala je ona.

Navela je i da je zatražio stambeno zbrinjavanje u zgradi socijalnog stanovanja.

- Tamo imamo neka tri stana, koja pod određenim uslovima možemo izdati, nama je načelnik dao u obavezu da pogledamo kakve su mogućnosti da mu privremeno izdamo taj stan na korištenje, barem dok je zima - kazala je za "Avaz".

Javna kuhinja

Prema njenim riječima, u međuvremenu su našli rješenje da probaju da ga smjeste u jedan stan. 

- Ovo nas neće spriječiti da s njim razgovaramo i da mu damo tu prostoriju, te mu saopštimo pod kojim uslovima će mu biti ustupljena. Tu može da boravi i dalje traži posao. Pokušat ćemo da ga stavimo na javnu kuhinju, gdje ćemo vidjeti da li ima neki prehrambeni paket koji mu se može dodijeliti, a svakako da ćemo mu finansijski pomoći opet u određenom periodu, ako bude potrebe. U ovom stanu ako bude stanovao, neće morati plaćati niti struju, niti vodu, mi ćemo to regulisati - zaključila je Mehinagić za "Avaz".

# MAGLAJ
# JASMIN PEHIĆ
# ELDINA MEHINAGIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.