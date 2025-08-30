Nije baš sve onako kako je Jasmin govorio: Općina mladiću više puta pomagala, dobit će krov nad glavom

Priča mladića iz Maglaja Jasmina Pehića, koji je izjavio da već dva mjeseca spava pod vedrim nebom, šokirala je javnost.

On je kazao da su svi ignorirali njegove zahtjeve, a spomenuo je i Centar za socijalni rad i Općinu Maglaj. Tim povodom kontaktirali smo i Općinu Maglaj, a pomoćnica načelnika Eldina Mehinagić nam je kazala da im se Pehić obraćao za pomoć jednom do dva puta godišnje i da je redovno dobijao, a pronađeno je i rješenje da mu se pronađe smještaj.

Traži posao

- To je mala pomoć, ali je pomoć koja je kriterijumima odobrena i pod uslovima pod kojim mi možemo odobriti. Ranije se obraćao vezano za stambeno zbrinjavanje i uvijek je problem kada ga tetka izbaci iz stana, predpostavljam zbog privatnih problema - kazala je za "Avaz" Mehinagić.

Dodala je da se Pehić posljednji put obratio neposredno prije medijskih objava, kada je tražio jednokratnu pomoć, smještaj i zaposlenje.

- Pomoć mu je uplaćena odmah taj dan kada nam se obratio. Načelnik je njemu savjetovao da ukoliko dođe u situaciju da vidi da negdje ima posao, da ode i zatraži isti, a da naša podrška neće izostati, te da tako sa svojom plaćom možda može iznaći mogućnost da negdje privremeno stanuje i plaća kiriju, a do tog momenta mi njemu možemo dati jednokratnu novčanu pomoć s kojom će on sebi pronaći neki smještaj i da plati sebi kiriju - navela je Mehinagić.