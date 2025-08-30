Vuković o zadnjem broju Službenog glasnika RS: Dodik provodi sve Šmitove odluke

Politika SNSD-a da jedno govori, a drugo radi, najštetnija je za Republiku Srpsku, poručio je delegat PDP-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nenad Vuković.

"Ne možemo vjerovati Dodiku"

On ističe da takav način djelovanja Milorad Dodik provodi u vezi s najvažnijim nacionalnim pitanjima, ali i u odnosima s međunarodnom zajednicom.

"Brojni primjeri potvrđuju da ne možemo vjerovati Dodiku i SNSD-u, ma koliko oni izgledali uvjerljivo i koliko god putem kontrolisanih medija ponavljali određene političke stavove", rekao je Vuković.

On posebno naglašava, kako kaže, licemjerstvo vlasti koja u praksi provodi sve odluke OHR-a, iako se protiv njih javno "glasno bori".

"Posljednja objava Službenog glasnika Republike Srpske, u kojoj je Schmidt nazvan 'visoki predstavnik', kao i odluka CIK-a o uvođenju izbornih tehnologija, nesumnjiva su potvrda prihvatanja nametnutih odluka i njihovog inkorporiranja u rad institucija Republike Srpske", naglasio je Vuković.

Dodaje kako je neodgovorno i opasno što je SNSD u više navrata donosio zakone i zaključke koje kasnije nije sproveo, već su služili isključivo za dnevno-političke svrhe.

"Takvo poigravanje sa Narodnom skupštinom Republike Srpske je krajnje neodgovorno i daleko od nacionalno odgovorne politike o kojoj Dodik i njegovi sljedbenici stalno govore", rekao je Vuković.

On podsjeća i na, kako kaže, zloupotrebe kada se usvajaju zaključci da se ne ide u institucije BiH, a ubrzo nakon toga upravo funkcioneri SNSD-a prvi odlaze u te iste institucije.

Teži primjer

"Još teži primjer je kada Narodna skupština RS donese zaključak da se neće primjenjivati odluke Ustavnog suda BiH, a onda lično Dodik bude apelant u tom istom sudu. Najsvježije poniženje politike SNSD-a su zakoni i zaključci o SIPA-i, Sudu BiH, Tužilaštvu BiH i VSTV-u BiH. Sve te institucije i dalje djeluju na teritoriji RS-a, što su sami potvrdili svojim odlaskom na ročišta najviši funkcioneri RS-a", istakao je Vuković.

Po njemu, suština je da su metode "političkog prepadanja" koje koristi SNSD odavno prevaziđene i bez ikakvog efekta.

"Takva politika je prepoznata i niko je više ne tretira ozbiljno. Zbog toga se SNSD doveo u izolaciju, a nažalost, tim putem vodi i Republiku Srpsku. Dug je spisak svih nedosljednosti i prevara naroda od strane ove vlasti, ali vjerujem da je sada sve ogoljeno i da će birači konačno kazniti prevrtljivost i neprincipijelnost SNSD-a", poručio je Vuković.

On je zaključio da se u teškom političkom trenutku mora jasno razlikovati šta je interes Republike Srpske i njenih institucija, a šta je puka politička manipulacija.