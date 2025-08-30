Sebija Izetbegović oplela po Forti: "Drago mi je što nije Bošnjak, da nas ne bruka"

Bivša direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović uputila je oštre kritike premijeru Kantona Sarajevo Edinu Forti, prisjećajući se sastanaka s njim na kojima, kako tvrdi, nije pokazao nikakvu ozbiljnost niti kompetentnost.

„Kad je Edin Forto izjavio da nije Bošnjak, bilo mi je drago. Vala baš neka nije jer, upoznala sam ga na nekim sastancima i odmah shvatila da pojma nema o poslu. Pa barem neka nije Bošnjak. Da nas ne bruka“, napisala je Izetbegović.

Ona navodi da ju je Forto jednom prilikom službeno pozvao na sastanak, ali je kasnio dvadeset minuta, dok je ona došla ozbiljno pripremljena, zajedno s profesorima i direktoricama disciplina KCUS-a.