Sebija Izetbegović oplela po Forti: "Drago mi je što nije Bošnjak, da nas ne bruka"

Bivša direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović uputila je oštre kritike premijeru Kantona Sarajevo Edinu Forti, prisjećajući se sastanaka s njim na kojima, kako tvrdi, nije pokazao nikakvu ozbiljnost niti kompetentnost.
„Kad je Edin Forto izjavio da nije Bošnjak, bilo mi je drago. Vala baš neka nije jer, upoznala sam ga na nekim sastancima i odmah shvatila da pojma nema o poslu. Pa barem neka nije Bošnjak. Da nas ne bruka“, napisala je Izetbegović.
Ona navodi da ju je Forto jednom prilikom službeno pozvao na sastanak, ali je kasnio dvadeset minuta, dok je ona došla ozbiljno pripremljena, zajedno s profesorima i direktoricama disciplina KCUS-a.
„Pita premijer: ‘Pa, o čemu se radi?’ A on nas pozvao na sastanak! Kažem ja: ‘Pa valjda bi trebali znati zašto ste nas pozvali, mora biti razlog.’ Nema dnevnog reda, nema zapisnika, a onda najavi da će doći i ministrica zdravstva. Uđe ona, sjedi deset minuta, mi se gledamo i smijemo. Izgovori on par fraza i tu kraj sastanka. Još gora i gluplja od opisanog bila su dva naredna sastanka“, navela je direktorica KCUS-a.
Fortu je opisala kao “jednog od onih što su puzali i moljakali da dobiju fotelju”, a koji, kako tvrdi, ne rješava ključne probleme u oblasti prevoza i komunikacija.
„Jedno je sigurno – raditi i riješiti ne zna. Neka me demantuju tako što će riješiti problem jer su vozači i građani taoci njegovog neznanja, nesposobnosti i neodgovornosti. Ako se ovako nastavi, nastat će ozbiljni problemi u transportu svih roba“, poručila je Izetbegović.