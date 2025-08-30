Uz početak školske godine roditelji na mukama: Ni 1.000 maraka nije dovoljno za opremanje jednog školarca

Dok školarce u pojedinim kantonima poput Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog više od sedam dana dijeli do početka nove školske godine, većina učenika će na nastavu u ponedjeljak, 1. septembra.

Tako su i sve veće gužve u knjižarama, a brojni roditelji su na mukama kako opremiti svoje školarce u situaciji kada se silnim poskupljenjima ne nazire kraj.

Premda je roditeljima osnovaca olakšanje činjenica da su udžbenici uglavnom besplatni, s druge strane suočavaju se sa silnim drugim troškovima, od kupovine školskog pribora i materijala do odjeće i obuće.

Posebno su u nezavidnoj situaciji roditelji koji moraju opremiti više djecu za nastavu i oni koji školuju i osnovce i srednjoškolce. Jer, udžbenici za srednju školu nisu besplatni.

Potvrđuje nam to i Mustafa Vlahovljak, predsjednik Udruženja „Porodice3plus“, ističući da su uvidjeli kako je definitivno, iz godine u godinu, školski pribor i oprema sve skuplji.

- Primijetili smo da je ove godine u odnosu na prethodnu školski pribor skuplji od 15 do 20 posto u prosjeku. To je novi udar za sve porodice, pogotovo višečlane. Od knjižara te nekih drugih privrednih subjekata smo, kao višečlane porodice, tražili neke pogodnosti, ali još nismo naišli na razumijevanje. Možda u narednim danima, da tako kažem, nešto ispregovaramo – kaže Vlahovljak za „Dnevni avaz“.