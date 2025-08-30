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Uz početak školske godine roditelji na mukama: Ni 1.000 maraka nije dovoljno za opremanje jednog školarca

Članici našeg udruženja nisu bile dovoljne dvije plaće za četvero djece, kaže Vlahovljak

Sve skuplje: Roditelji sve moraju kupiti. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

30.8.2025

Dok školarce u pojedinim kantonima poput Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog više od sedam dana dijeli do početka nove školske godine, većina učenika će na nastavu u ponedjeljak, 1. septembra.

Tako su i sve veće gužve u knjižarama, a brojni roditelji su na mukama kako opremiti svoje školarce u situaciji kada se silnim poskupljenjima ne nazire kraj.

Premda je roditeljima osnovaca olakšanje činjenica da su udžbenici uglavnom besplatni, s druge strane suočavaju se sa silnim drugim troškovima, od kupovine školskog pribora i materijala do odjeće i obuće.

Posebno su u nezavidnoj situaciji roditelji koji moraju opremiti više djecu za nastavu i oni koji školuju i osnovce i srednjoškolce. Jer, udžbenici za srednju školu nisu besplatni.

Potvrđuje nam to i Mustafa Vlahovljak, predsjednik Udruženja „Porodice3plus“, ističući da su uvidjeli kako je definitivno, iz godine u godinu, školski pribor i oprema sve skuplji.

- Primijetili smo da je ove godine u odnosu na prethodnu školski pribor skuplji od 15 do 20 posto u prosjeku. To je novi udar za sve porodice, pogotovo višečlane. Od knjižara te nekih drugih privrednih subjekata smo, kao višečlane porodice, tražili neke pogodnosti, ali još nismo naišli na razumijevanje. Možda u narednim danima, da tako kažem, nešto ispregovaramo – kaže Vlahovljak za „Dnevni avaz“.

Vlahovljak: Novi udar za porodice. Avaz

Naglašava da je nepisano pravilo to da početak školske godine označava obnovu odjeće i obuće za djecu.

- Ovaj period je period najvećih troškova. Vršili smo neke analize i, naprimjer, članici našeg udruženja koja školuje dva osnovca i dva srednjoškolca nisu dovoljne dvije plaće da opremi svoju djecu za školu, uzimajući u obzir, uz školski pribor, i sve drugo za nastavu i odjeću i obuću. Dakle, cifra po djetetu prelazi iznos od 1.000 KM, bez ikakve ekstrabrendirane opreme, kao što su, recimo, ruksaci, čija cijena dostiže i iznos viši od 150 KM. Naravno, neka najniža cijena za pristojan ruksak se kreće između 30 i 40 KM. Dakle, toj majci, njena plaća i plaća njenog muža nisu bile dovoljne da opreme četiri školarca u jednom skromnom ozračju – govori nam Vlahovljak.

Značajan broj roditelja svoje školarce oprema uz pomoć plaćanja na odgodu, odnosno na rate, a nemali broj njih se i kreditno zadužuje.

Uz sveske, koje koštaju od 1,30 do 3,60, pa i više, praznih pernica čije se cijene kreću od 4 do 13 KM, dok su „pune“ i preko 70 KM, razne olovke, gumice, flomastere, pribor za likovno, za geometriju, za muzičko, roditelji moraju osigurati djeci i opremu za tjelesni odgoj, poput patika, trenerki i slično. Upravo je to jedna od najvećih stavki, budući da kvalitetnije patike koštaju najmanje 100 KM.

# ŠKOLARCI
# MUSTAFA VLAHOVLJAK
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