Zastrašujući prizori nevremena u Neumu: Grad pod vodom

Nakon što je područje Neuma nedavno bilo pogođeno požarima, stanovnici ovog hercegovačkog grada sada se suočavaju s problemima koje su izazvale obilne padavine.

Na svom zvaničnom Facebook profilu, neumski vatrogasci objavili su fotografije i snimke intervencija uz poruku: “Nakon požara idu problemi s velikim oborinama.”

Posebnu pažnju privukao je videozapis na kojem se vidi snažna bujica koja se slijeva niz stepenice u gradu.

Tokom nevremena vatrogasci su morali uklanjati stijene s kolovoza, slomljena stabla, ispumpavati vodu s poplavljenih ulica te čistiti šahtove.

Podsjetimo, cijelu Bosnu i Hercegovinu danas je zahvatilo nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavine prouzrokovale su urbane i bujične poplave širom zemlje. Veliki broj intervencija imali su i vatrogasci u Mostaru i Čitluku.