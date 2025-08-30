Senzacionalno otkriće: Pronađen mezar Husein Kapetana Gradaščevića

RTV Sana iz Sanskog Mosta u protekli četvrtak objavila je informaciju iz nezvaničnih izvora da je u Istanbulu prije dva dana u jutarnjim satima pronađena lokacija mezara Huseina Kapetana Gradaščevića, poznatog kao Zmaj od Bosne, vođe pokreta za autonomiju Bosne iz prve polovine 19.stoljeća.

Ovo otkriće dugujemo bosanskohercegovačkom orijentalisti i osmanisti koji je duže vrijeme istraživao građu o posljednjem počivalištu Huseina Kapetana Gradaščevića.

Kako saznajemo, ovo značajno otkriće će u naredni ponedjeljak i zvanično biti objelodanjeno.

U Gradačcu trenutno ima pripremljeno mjesto odnosno mezar za ukop Husein-kapetana Gradaščevića. U narednom periodu vidjet ćemo, hoće li vlasti u Bosni i Hercegovini biti spremne za premještaj posmrtnih ostataka Husein-kapetana Gradaščevića da bude pokopan u rodnom Gradačcu, odakle je i počela bitka za osamostaljenje Bosne i Hercegovine od Osmanskog carstva.