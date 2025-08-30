Edin Forto o protestima prevoznika: Uradili smo ono što je u našoj nadležnosti

Edin Forto i Naša stranka oglasili su se povodom problema u međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prometu, ističući da je odbijanjem Odluke o uspostavi posebnog Odbora srušen jedini mehanizam koji je mogao garantovati trajna rješenja.

„Ono što je u našoj nadležnosti je urađeno ili u završnoj proceduri, a ono što nije – stoji kod drugih institucija. Odbijanje Odluke u Odboru znači rušenje jedinog mehanizma koji bi garantovao rješenja. Nažalost, ministri su odbili ovu odluku, čime su srušili jedini mehanizam koji bi osigurao trajna rješenja i obavezao sve aktere na odgovornost. Vrijeme je da se probude – jer vozači ne mogu biti taoci tuđe neodgovornosti“, poručio je Forto.

Prema njegovim riječima, „jedino trajno i sistemsko rješenje je Odluka o uspostavi Odbora za olakšavanje međunarodnog i međuentitetskog cestovnog prometa, to je tijelo u kojem bi sve nadležne institucije bile obavezane na mjesečnu isporuku konkretnih rezultata (vrijeme čekanja na granicama, korištenje dozvola, priznavanje kvalifikacija)“.

Završna faza

Forto je naglasio da je dio posla već završen ili u završnoj fazi:

„Platforma za digitalni CEMT i uputstva za korištenje – osigurani prevodi na jezike u upotrebi u BiH i sistem u funkciji.“

„Licenciranje i administrativne procedure – izmjene pravilnika u završnoj fazi. Profesionalne kvalifikacije vozača (Code 95) i treća registracijska tablica – akti pripremljeni, u proceduri usvajanja.“

„Međunarodne dozvole (CEMT) – pravilnik finaliziran, planirana objava u oktobru 2025. Digitalizacija (eCMR – elektronski tovarni list) – inicijativa Ministarstva u julu 2025.“

„Odobrena je u procesu je sklapanja međunarodnog sporazuma. Regionalna koordinacija (pravilo 90/180), usvojena zajednička inicijativa regionalnih ministara u okviru Prometne zajednice EU.“

Šta je potrebno da drugi urade

Za ostale mjere, kako naglašava Forto, odgovornost je na drugim institucijama:

„Bilateralni sporazumi i granični režimi – u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova BiH.“

„Carinski terminali i procedure – u nadležnosti UINO.“

„Koordinacija veterinarskih i inspekcijskih službi – u nadležnosti Ureda za veterinarstvo BiH i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.“