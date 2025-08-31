General Arif Pašalić: 82. godišnjica rođenja slavnog komandanta 4. korpusa ARBiH

Na današnji dan 1943. godine, u mjestu Janjići kod Zenice rođen je Arif Pašalić, general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pašalić je bio poznat i kao ratni komandant 4. korpusa Armije BiH.
Završio je Vojnu podoficirsku školu, a zatim Vojnu akademiju u Zadru, te Komandno-štabnu akademiju u Beogradu. Imajući u vidu da je završio i Školu narodne odbrane, važio je za jednog od obrazovanijih oficira u JNA.
Pašalić je napustio JNA u martu 1992. godine. U aprilu 1992. godine došao je u Mostar, gdje se odmah uključio u borbu protiv srpskog agresora te formirao Samostalni bataljon odbrane Mostara. Sedamnaestog novembra 1992. godine formirao je 4. korpus Armije RBiH i postao njegov prvi komandant. Na toj funkciji ostao je sve do novembra 1993. godine, a potom je imenovan generalom Armije Republike Bosne i Hercegovine.
U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Mostara, koja se dogodila 26. aprila 1998. godine, oko 21.00 sat, general Pašalić je poginuo. Trostruki udes se desio kada je iz Mostara putovao prema Sarajevu sa suprugom. Navodno se udes desio pod sumnjivim okolnostima nakon Pašalićevog svjedočenja u Haškom tribunalu, gdje je počeo objašnjavati cijelu situaciju na Mostarskom ratištu. Na ponovnom svjedočenju nije se pojavio jer je nastradao. General Arif Pašalić sahranjen je na mezarju Šehitluci u Mostaru.
Umro engleski pisac Džon Banjan
1688. - Umro engleski pisac i baptistički propovjednik Džon Banjan John Bunyan, koji je 12 godina proveo u zatvoru zbog toga što je držao propovijedi bez dozvole vjerskih vlasti. U tamnici je napisao duhovnu autobiografiju i započeo "Poklonikovo putovanje", svojevremeno najčitaniju knjigu u Engleskoj.
1867. - Preminuo Šarl Bodler (Charles Baudelaire), jedan od najvećih francuskih i svjetskih pjesnika 19. vijeka. Njegova poezija - prožeta tananom osjećajnošću, koja je otvorila nove puteve lirike - izrazila je bijedu, očajanje i korupciju civilizacije i progovorila o čovjeku neprekidno raspinjanom između dobra i zla. Buntovnog duha, prevazišao je estetičke norme svog vremena, u poeziju je unio orijentalne boje i egzotiku, zadržao elemente romantizma, klasičnog paganizma i nagovijestio simbolizam. Uz zbirku pjesama "Cvijeće zla", koju mnogi smatraju najvećim lirskim djelom 19. stoljeća, objavio je prozno djelo "Vještački raj".
1870. - Marija Montesori (Maria Montessori), italijanska liječnica, obrazovna radnica, pedagoginja i filantropkinja, rođena je na današnji dan. Najpoznatija je po svom obrazovnom sistemu „Montesori“, koji se odnosi na djecu od rođenja do adolescencije.
1908. – Rođen američki pisac jermenskog porijekla Vilijam Sarojan (William Saroyan), koji je naglašeno originalnom tehnikom pripovijedanja najviše pisao o životu američkih "malih ljudi", često jermenskih i drugih doseljenika. Vjerovao je da su hrabrost i humor najdjelotvornija sredstva za savladavanje životnih nedaća. Djetinjstvo je proveo u sirotištu, a zatim emigrirao u SAD, gdje je stekao reputaciju najvećeg humaniste savremene američke literature. Djela: zbirke priča "Zovem se Aram", "Pet zrelih krušaka", "Smjeli mladić na letećem trapezu", "Mama, ja te volim", "Tata, ti si lud", "Jedan dan u popodnevu svijeta", romani "Ljudska komedija", "Doživljaji Veslija Džeksona", "Predmet smijeha", drame "Vrijeme vašeg života", "Moje srce je u gori".
Rođen američki glumac Ričard Gir
1949. - Rođen Ričard Gir (Richard Gere), jedan od najboljih američkih glumaca. Odrastao je na očevoj farmi u blizini grada Sirakuza u saveznoj državi Njujork. Već u školskim danima počeo se baviti glumom u školskoj pozorišnoj grupi. Svira nekoliko instrumenata (klavir, gitara, truba). Studirao je filozofiju na Univerzitetu u Masačusetsu. Glumačku karijeru započeo je 1969., i to s raznim ulogama u brodvejskim produkcijama, a na filmu je debitirao 1975. godine. No, tek 1980. godine se proslavio u “Američkom žigolu”. Uslijedili su kultni filmovi: “Oficir i džentlmen”, “Zgodna žena”, “Do posljednjeg daha” “Šakal”, “Odbjegla nevjesta”…
1955. - Sead "Zele" Lipovača, bosanskohercegovački muzičar, frontmen rok grupe "Divlje jagode" i jedan od najboljih solo gitarista u Bosni i Hercegovini i regiji, danas slavi 70. rođendan.
1962. - Umro francuski slikar Žorž Brak (Georges Braque), koji je s Pablom Pikasom (Picasso) 1905. osnovao kubistički pokret. Poslije Prvog svjetskog rata je prolazio kroz mnoge faze, slikajući s upadljivom originalnošću. Tražeći rješenja između objektivnog i neobjektivnog, slikao je prirodu, aktove i mrtvu prirodu.
1969. - Preminuo Roki Marčano (Rocky Marciano), američki bokser koji je postao slavan po tome što je jedini borac teške kategorije u historiji boksa bez zabilježenog poraza u svojoj profesionalnoj karijeri. Tokom služenja vojnog roka Marčano je postao reprezentativac kopnene vojske SAD, pobijedivši na vojnom bokserskom amaterskom turniru 1946. godine. Prvi profesionali nastup imao je 17. marta 1947. godine, kada je pobijedio lokalnog borca Lija Epersona (Lee Epperson) u tri runde. Titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji osvojio je 1952. godine, pobjedom nad američkim bokserom Džoom Volkotom (Joe Walcott). U periodu dok je bio šampion teške kategorije boksovao je 49 mečeva i svaki završio pobjedom, od kojih je više od 80 posto bilo nokautom. Marčano se iz ringa povukao nepobijeđen 1956. godine.
1970. - Rođena kraljica Rania Al-Abdullah, supruga jordanskog kralja Abdullaha bin Al-Huseina, kojeg je upoznala je na večernjoj zabavi 1993. godine, kada je još bio princ. Dva mjeseca kasnije oglasili su zaruke, a 10. juna 1993. sklopili su brak. Imaju četvero djece. Godine 2005., proglašena je za treću najljepšu ženu svijeta na listi koju su sastavili čitatelji poznatih magazina “Harpers” i “Quins”. A u trenutku stupanja kralja Abdulaha II na prijestolje, Ranija je bila najmlađa kraljica na svijetu.
1973. - Preminuo američki filmski reditelj irskog porijekla Džon Ford (John), autor više od 200 filmova, uključujući vesterne pune lirike, sjete i humora. Filmovi: "Potkazivač", "Poštanska kočija", "Mladi Linkoln", "Plodovi gnjeva", "Dugo putovanje", "Kako je bila zelena moja dolina", "Moja draga Klementina", "Bjegunac", "Cijena slave", "Miran čovjek", "Čovjek koji je ubio Liberti Valansa", "Crni narednik", "Jesen Čejena".
1986. - Umro Henri Mur (Henry Moore), jedan od najvećih engleskih i svjetskih vajara 20. stoljeća. Inspirisao se arhaičnom i primitivnom umjetnošću i vjerovao da umjetničko djelo treba da ima vlastitu vitalnost, bez obzira šta predstavlja. Težio je sintezi apstraktnih oblika i nadrealističkih psiholoških istraživanja.
1997. - Poginula britanska princeza Dajana Spenser (Diana Spencer), princeza od Velsa, rođena kao Dajana Frensis Spenser (Frances), prva supruga britanskog kralja Čarlsa III (Charles). Počevši još 1980. godine, Dajana se angažovala u brojnim humanitarnim akcijama. Također se zanimala za uklanjanje mina iz ratom pogođenih zemalja. Nekoliko dana uoči pogibije posjetila je Bosnu i Hercegovinu, gdje se sastala sa žrtvama mina. Godine 1997., primila je Nobelovu nagradu za mir zbog pomaganja u čišćenju minskih polja.