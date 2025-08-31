General Arif Pašalić: 82. godišnjica rođenja slavnog komandanta 4. korpusa ARBiH

Na današnji dan 1943. godine, u mjestu Janjići kod Zenice rođen je Arif Pašalić, general Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pašalić je bio poznat i kao ratni komandant 4. korpusa Armije BiH. Završio je Vojnu podoficirsku školu, a zatim Vojnu akademiju u Zadru, te Komandno-štabnu akademiju u Beogradu. Imajući u vidu da je završio i Školu narodne odbrane, važio je za jednog od obrazovanijih oficira u JNA. Pašalić je napustio JNA u martu 1992. godine. U aprilu 1992. godine došao je u Mostar, gdje se odmah uključio u borbu protiv srpskog agresora te formirao Samostalni bataljon odbrane Mostara. Sedamnaestog novembra 1992. godine formirao je 4. korpus Armije RBiH i postao njegov prvi komandant. Na toj funkciji ostao je sve do novembra 1993. godine, a potom je imenovan generalom Armije Republike Bosne i Hercegovine. U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Mostara, koja se dogodila 26. aprila 1998. godine, oko 21.00 sat, general Pašalić je poginuo. Trostruki udes se desio kada je iz Mostara putovao prema Sarajevu sa suprugom. Navodno se udes desio pod sumnjivim okolnostima nakon Pašalićevog svjedočenja u Haškom tribunalu, gdje je počeo objašnjavati cijelu situaciju na Mostarskom ratištu. Na ponovnom svjedočenju nije se pojavio jer je nastradao. General Arif Pašalić sahranjen je na mezarju Šehitluci u Mostaru.

Džon Banjan . Laguna.rs Džon Banjan . Laguna.rs

Umro engleski pisac Džon Banjan 1688. - Umro engleski pisac i baptistički propovjednik Džon Banjan John Bunyan, koji je 12 godina proveo u zatvoru zbog toga što je držao propovijedi bez dozvole vjerskih vlasti. U tamnici je napisao duhovnu autobiografiju i započeo "Poklonikovo putovanje", svojevremeno najčitaniju knjigu u Engleskoj. 1867. - Preminuo Šarl Bodler (Charles Baudelaire), jedan od najvećih francuskih i svjetskih pjesnika 19. vijeka. Njegova poezija - prožeta tananom osjećajnošću, koja je otvorila nove puteve lirike - izrazila je bijedu, očajanje i korupciju civilizacije i progovorila o čovjeku neprekidno raspinjanom između dobra i zla. Buntovnog duha, prevazišao je estetičke norme svog vremena, u poeziju je unio orijentalne boje i egzotiku, zadržao elemente romantizma, klasičnog paganizma i nagovijestio simbolizam. Uz zbirku pjesama "Cvijeće zla", koju mnogi smatraju najvećim lirskim djelom 19. stoljeća, objavio je prozno djelo "Vještački raj". 1870. - Marija Montesori (Maria Montessori), italijanska liječnica, obrazovna radnica, pedagoginja i filantropkinja, rođena je na današnji dan. Najpoznatija je po svom obrazovnom sistemu „Montesori“, koji se odnosi na djecu od rođenja do adolescencije. 1908. – Rođen američki pisac jermenskog porijekla Vilijam Sarojan (William Saroyan), koji je naglašeno originalnom tehnikom pripovijedanja najviše pisao o životu američkih "malih ljudi", često jermenskih i drugih doseljenika. Vjerovao je da su hrabrost i humor najdjelotvornija sredstva za savladavanje životnih nedaća. Djetinjstvo je proveo u sirotištu, a zatim emigrirao u SAD, gdje je stekao reputaciju najvećeg humaniste savremene američke literature. Djela: zbirke priča "Zovem se Aram", "Pet zrelih krušaka", "Smjeli mladić na letećem trapezu", "Mama, ja te volim", "Tata, ti si lud", "Jedan dan u popodnevu svijeta", romani "Ljudska komedija", "Doživljaji Veslija Džeksona", "Predmet smijeha", drame "Vrijeme vašeg života", "Moje srce je u gori".

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