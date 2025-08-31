Pravobranilaštvo BiH zaustavilo kupovinu zgrade UIO u Banjoj Luci

Kancelarija za razmatranje žalbi trebala bi u prvom zakonskom roku do 12. septembra da se izjasni o žalbi.

Uprava za indirektno oporezivanje zajedno je sa pratećom dokumentacijom proslijedila predmetnu žalbu na nadležno postupanje Kancelariji za razmatranje žalbi BiH 12. avgusta.

Kupovina zgrade „Grand Tradea“ je stopirana. Vrijednost nabavke je višestruko uvećana u odnosu na početno planiranih 37 miliona 2013. godine. Reagovalo je Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine, uputivši žalbu Upravi za indirektno oporezivanje.

Iako je prošlog mjeseca Uprava za indirektno oporezivanje donijela odluku o kupovini dvije zgrade u Banjoj Luci za gotovo stotinu miliona maraka od firme “Grand Trade” , u koju će biti smješteno 650 zaposlenih i prateća oprema postupak je obustavljen do daljnjeg. Reagovalo je Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine, čiju žalbu rješava Kancelarija za razmatranje žalbi BiH. Od njihove odluke zavisi ko će koga tužiti. „Grand Trade“ je u vlasništvu Mile Radišića, koji se dovodi u bliske kumovske veze s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, piše BHRT.

Žalba je u postupku rješavanja. Zakonski rok za donošenje odluke je 30 dana, s mogućnošću produženja za još toliko.

Na prijedlog Komisije za borbu protiv korupcije, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je zaključak da Pravobranilaštvo BiH da pokrene upravni spor u vezi sa kupovinom zgrade od „Grand Tradea.“

- Sporno je to što Vijeće ministara nije uradilo ništa da spriječi kupovinu.Vijeće ministara je osiguralo sredstva u netransparentnom procesu gdje smo konstatovali kroz saslušanja i kroz izvještaj koji je usvojio Predstavnički dom da je napravljeno nekoliko krivičnih dijela odnosno sumnji - rekao je Jasmin Emrić, državni parlamentarac i član Komisije za borbu protiv korupcije.

Ministar finansija i trezora BiH kritikovao je Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine, ukazavši na izostanak reakcije u postupku kupovine objekata u Sarajevu i Mostaru. Sumnja da je neko u Pravobranilaštvu u dogovoru sa „Grand Tradeom“.

- Tog momenta kada se propuste rokovi iz ponude onaj ponuđač ima mogućnost da tuži BiH da naplati kompletan iznos i da mu ostane objekat u vlasništvu. Imam osjećaj da neko u Pravobranilaštvu hoće da ovaj ponuđač zaradi pravi novac - rekao je ministar finansija BiH Srđan Amidžić.

Nije u skladu sa zakonom

Bivši pravobranilac, Mlađen Mandić, smatra da će od odluke Kancelarije za razmatranje žalbi zavisiti ko će podnijeti tužbu - ponuđač Grand Trade ili Pravobranilaštvo BiH. Zakon je, kaže, na strani Pravobranilaštva.

- Jedino Pravobranilaštvo ima pravo da ospori svaki ugovor koji nije u skladu sa zakonom, ustavom ili je rezultat nekih prevarnih radnji. Pravobranilaštvo je u analizama zaključilo da to nije zakonito i tu niko ne snosi posljedice.Grand Trade može da proda zgradu kome hoće, ali BiH ne može prodati pod ovim uslovima - rekao je Mandić.

Novinar Goran Dakić uvjeren je da će zgrada ipak biti kupljena od ponuđača zbog kojeg je tender i raspisan.

- Nemam nikakav dokaz za to, ali jasno je kao dan ako nešto naraste sa 30 miliona na 100 miliona, a da za to ne postoji nekakvo opravdanje ni obrazloženje osim da će da se rastale i namire svi oni koji su učestvovali u trgovini - naveo je Dakić.

U „Grand Tradeu“ za sada se ne izjašnjavaju hoće li podnijeti tužbu. Iz advokatske kancelarije Stevanović, pravnog zastupnika Grand Tradea, kratak odgovor da su bez komentara.