U BiH danas oblačno vrijeme, očekujte razvedravanje tokom dana

U BiH danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. Sunčanije na jugu Hercegovine.

U većem dijelu zemlje se očekuje povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Poslijepodne padavine uglavnom prestaju. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 °C.