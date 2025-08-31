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NAJAVA FHMZ-A

U BiH danas oblačno vrijeme, očekujte razvedravanje tokom dana

Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni

Poslijepodne padavine uglavnom prestaju. E. Hadžihasić / Avaz

A. O.

31.8.2025

U BiH danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. Sunčanije na jugu Hercegovine.

U većem dijelu zemlje se očekuje povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Poslijepodne padavine uglavnom prestaju. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 22 °C.

# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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