Stanje na putevima u BiH: Zbog obilinijih padavina vozačima se preporučuje dodatni oprez

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros se saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu.

Zbog kiše koja je zahvatila pojedine regije, a zbog lokalno obilnijih padavina i grmljavinskih pljuskova, vozačima se preporučuje dodatni oprez.

- Moguć je nailazak na veću količinu vode na kolovozu, pa savjetujemo vozačima da vožnju, ali i brzinu prilagode trenutnim uslovima na cesti. Zbog navedenih vremenskih prilika, preporučujemo izbjegavanje naglih kočenja i povećanje razmaka između vozila. Sve učesnike u saobraćaju molimo za strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije - kažu iz BIHAMK-a.

Učestali odroni

Zbog učestalih odrona izdvajamo puteve: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Crna Rijeka-Jajce, Turbe-Karanovac, Bugojno-Kupres, Kladanj-Vlasenica, Simin Han-Banj Brdo, Srebrenik-Šićki Brod-Olovo, Ribnica-Banovići, Sarajevo-Foča, Foča-Šćepan Polje, Jablanica-Mostar, Mostar-Doljani, Buna-Masline i Višegrad-Vardište, kao i prevoje Rostovo (Novi Travnik-Bugojno), Mlinište (Glamoč-Mrkonjić Grad) i Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje), navode.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A1 Podlugovi - Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Semizovac-Olovo, Jablanica-Prozor (Mirci) i Posušje-GP Osoje.

Podsjećamo da je na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase, kažu iz BIHAMK-a.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Napominjemo da su čekanja na graničnim prijelazima podložna čestim izmjenama, kažu iz BIHAMK-a.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prijelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prijelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).