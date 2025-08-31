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ALARMANTNO STANJE

Vatrogasci imali više intervencija zbog obilnih kiša: Poplave i štete u Hercegovini

Uposlenici centra izašli su na teren gdje su ustanovili da je nakon prestanka padavina, prestala i bujica, ali da su ostali nanosi vode i blata

Alarmantno stanje. Vatrogasna jedinica Čitluk / Facebook

FENA

31.8.2025

Obilne kiše koje su u petak i subotu zahvatile Hercegovinu uzrokovale su brojne probleme i materijalnu štetu, a vatrogasci su imali povećan broj intervencija na ispumpavanju vode iz objekata i uklanjanju stabala.

Iz Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara grada saopćeno je da je u subotu na području naselja Žovnica došlo je do plavljenja na lokaciji Mustapića kuće.

Uposlenici centra izašli su na teren gdje su ustanovili da je nakon prestanka padavina, prestala i bujica, ali da su ostali nanosi vode i blata, kako na kulturama, tako i na stambenim objektima.

Na području Čapljine vatrogasci su u posljednja 24 sati imali 16 intervencija gdje su ispumpavali vodu iz podruma, dvorišta, zgrada i podvožnjaka.

Velik broj intervencija vatrogasci su imali i u ostalim dijelovima Hercegovine, a u Čitluku je štetu pretrpjela i Gradska sportska dvorana.

# HERCEGOVINA
# VATROGASCI
# POPLAVE
# KIŠE
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