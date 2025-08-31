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PREDLAGAČ PREDSJEDNIŠTVO

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zasjeda sutra: Razmatra se o budžetu institucija BiH

Predsjedništvo BiH, na vanrednoj sjednici, održanoj 19. avgusta, utvrdilo je Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH

Predstavnički dom PSBiH. Fena

SRNA

31.8.2025

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebao bi sutra da održi hitnu sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda - Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

Predlagač je Predsjedništvo BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, saopšteno je danas iz parlamenta BiH.

Predsjedništvo BiH, na vanrednoj sjednici, održanoj 19. avgusta, utvrdilo je Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu.

Prema Globalnom okviru fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2025. do 2027. godina, usvojenom 24. februara, utvrđen je okvir za finansiranje institucija BiH za ovu godinu u iznosu od 1.570.500.000 KM.

Za izvjestioce na sjednicama Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH određeni su ministar finansija i trezora u Vijeću ministara BiH Srđan Amidžić i njegov zamjenik Muhamed Hasanović, koji bi trebao da poslanicima i delegatima daju sve potrebne informacije u vezi sa budžetom institucija BiH za ovu godinu.

Početak 28. hitne sjednice zakazan je za 14.00 sati u Velikoj sali parlamenta BiH. 

# SJEDNICA
# PREDSTAVNIČKI DOM PS BIH
# SARAJEVO
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