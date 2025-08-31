Hurtić ukazao na bitnost prevencije: Utvrđen mi je početak papilarnog karcinoma koji je odstranjen

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić oglasio se na Facebook i objavio da mu je utvrđen početak papilarnog karcinoma, ali mu je ta dijagnoza otkrivena na vrijeme te je ukazao na važnost preventivnih pregleda.

- Dragi prijatelji, ovo ne pišem da bi me neko žalio ili pitao kako sam, već da podignem svijest o važnosti preventivnih pregleda tijela. Posljednjih šest godina imao sam čvoriće na štitnoj žlijezdi. Doktori su mi govorili da ih samo pratim jer nisu veliki. Slučajno sam primijetio određene promjene na svom tijelu i, kada sam otišao na sistematski pregled, utvrđen mi je početak papilarnog karcinoma - navodi Hurtić.