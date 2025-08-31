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PRIMIJETIO PROMJENE

Hurtić ukazao na bitnost prevencije: Utvrđen mi je početak papilarnog karcinoma koji je odstranjen

Hvala Bogu, operacija je urađena i promjena je odstranjena, ali to ne znači da se ne može ponovo pojaviti, naveo je ministar

Hurtić: Posljednjih šest godina imao sam čvoriće na štitnoj žlijezdi. Facebook

A. O.

31.8.2025

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić oglasio se na Facebook i objavio da mu je utvrđen početak papilarnog karcinoma, ali mu je ta dijagnoza otkrivena na vrijeme te je ukazao na važnost preventivnih pregleda.

- Dragi prijatelji, ovo ne pišem da bi me neko žalio ili pitao kako sam, već da podignem svijest o važnosti preventivnih pregleda tijela. Posljednjih šest godina imao sam čvoriće na štitnoj žlijezdi. Doktori su mi govorili da ih samo pratim jer nisu veliki. Slučajno sam primijetio određene promjene na svom tijelu i, kada sam otišao na sistematski pregled, utvrđen mi je početak papilarnog karcinoma - navodi Hurtić. 

Objava ministra Hurtića. Screenshot

Kaže kako je imao sreću što je bolest otkrivena u ranoj fazi, što je potvrđeno biopsijom čvorića.

- Hvala Bogu, operacija je urađena i promjena je odstranjena, ali to ne znači da se ne može ponovo pojaviti. Iskreno vam svima savjetujem – a kroz svoju priču sam saznao da mnogi imaju čvoriće na štitnoj – tražite i uradite biopsiju. To je jedini siguran način da se postavi tačna dijagnoza. Narod snuje, Bog odlučuje. Nastavljam dalje svoju borbu - zaključio je Hurtić. 

# SEVLID HURTIĆ
# KARCINOM
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