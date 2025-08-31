Hercegovinu pogodilo snažno nevrijeme: Objekti vodopada Kravica pod vodom, a u Neumu padala tuča

Vodopad Kravice, koji je udaljen od Ljubuškog sedam kilometara sinoć je poplavljen. Na snimcima se može vidjeti kako su potpoljeni objekti, suncobrani, drveće i saobraćajni znakovi.

Vatrogasci su imali veliki broj intervencija na ispumpavanju vode iz objekata.

Veliko nevrijeme širom Bosne i Hercegovine obilježilo je prvi dan vikenda,a posebno je zahvatilo južne dijelove naše zemlje.

Kako navodi Fena, iz Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara rečeno je da je na području naselja Žovica u subotu došlo do plavljenja na lokaciji Mustapića kuće.

Neum je također zahvatila oluja, gdje je padala kiša i grad.

Veliki broj intervencija je bio u ostalim dijelovima Hercegovine, a u Čitluku je šteta nastala na Gradskoj sportskoj dvorani.

Vatrogasci su na području Čapljine imali 16 intervencija u proteklih 24 sata, gdje su ispumpavali vodu iz zgrada, podruma, podvožnjaka.