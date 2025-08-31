Poznato vrijeme i mjesto protesta prijevoznika u BiH: Trajat će sve do ispunjenja zahtjeva!

Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine, po ovlaštenju Predsjednika i Predsjedništva Konzorcijuma izdaju se slijedeće smjernice za rad i organizaciju protesta.
Protest počinje od 01.09.2025. godine u 06:00 sati i traje do ispunjenja zahtjeva.
Organizacija i disciplina
Formirane su sve koordinacijske grupe prema regionalnim i područnim centrima. Koordinatori su odgovorni za red i discipline u viber grupama, operativnim grupama prilikom realizacije zadataka.
Svaka neposlušnost ili izlazak izvan dogovorenih principa sa Plenuma znači isključenje iz grupe. Zabranjuje se samovolja i "soliranje" - svi se potčinjavaju koordinatorima.
Pravila ponašanja
Strogo se zabranjuje bilo kakva provokacija pripadnika MUP-a. Zabranjuje se vrijeđanje, uvredljiv sadržaj i bilo kakav govor van okvira naših zahtjeva.
Koordinatori imaju ovlaštenja da samostalno donesu odluke u cilju očuvanja reda i discipline.
Koordinatori stupaju u kontakt sa policijom na datom prostoru i u skladu sa zajedničkom koordinacijom sprovode dogovorene mjere.
Identifikacija i simboli
Na vozilima može stajati tabla sa natpisom: "Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine - dosta je bilo".
Zvanični informativni kanali
Zvanični kanal komunikacije je Viber zajednica "Protest do ispunjenja zahtjeva".
Svi članovi dužni su da prate i dijele informacije isključivo sa zvaničnih stranica Konzorcijuma.
Facebook: Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine
Instagram: @logistikabih
Objave sa ovih kanala smatraju se zvaničnim stavom Konzorcijuma.
Na kanalima komunikacije dozvoljeno je postavljati isključivo afirmativne događaje sa protesta- fotografije, snimake i poruke koje pokazuju našu jedinstvenu, dostojanstvenu i pozitivnu borbu.
Operativne obaveze
Preostale dane iskoristiti za detaljnu razradu modela "od lokalne zajednice do terminala-granice".
Koordinatori su obavezni da podnesu tri izvještaja dnevno o stanju na terenu: U 06:00 sati, u 14:00 sati, u 22:00 sati. Komunikacija se nastavlja isključivo prema utvrđenim procedurama.
Odnosi sa medijima
Zvanična saopštenja za medije biće saopštavana iz Parlamenta Bosne i Hercegovine. Na terenu odluke o izjavama donose koordinatori.
Koristiti isključivo zvanične kanale za informisanje i sadržaj postavljenih saopštenja.
Jedinstvo i odlučnost
Na protestu neam malih i velikih - svi prevoznici su jednaki i okupljeni u zajedničkoj borbi.
Zapošljavamo 47.000 ljudi i njihovih porodica u BiH - mi smo krvotok privrede.
Dvadeset godina birokratija nas je potcjenjivala, ponižavala i ucjenjivala.
Sada poručujemo: Dosta je bilo!
Naš protest je jedini put da se naši zahtjevi istinski počnu rješavati - navedeno je.