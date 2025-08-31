Poznato vrijeme i mjesto protesta prijevoznika u BiH: Trajat će sve do ispunjenja zahtjeva!

Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine, po ovlaštenju Predsjednika i Predsjedništva Konzorcijuma izdaju se slijedeće smjernice za rad i organizaciju protesta.

Protest počinje od 01.09.2025. godine u 06:00 sati i traje do ispunjenja zahtjeva.

Organizacija i disciplina

Formirane su sve koordinacijske grupe prema regionalnim i područnim centrima. Koordinatori su odgovorni za red i discipline u viber grupama, operativnim grupama prilikom realizacije zadataka.

Svaka neposlušnost ili izlazak izvan dogovorenih principa sa Plenuma znači isključenje iz grupe. Zabranjuje se samovolja i "soliranje" - svi se potčinjavaju koordinatorima.

Pravila ponašanja

Strogo se zabranjuje bilo kakva provokacija pripadnika MUP-a. Zabranjuje se vrijeđanje, uvredljiv sadržaj i bilo kakav govor van okvira naših zahtjeva.

Koordinatori imaju ovlaštenja da samostalno donesu odluke u cilju očuvanja reda i discipline.

Koordinatori stupaju u kontakt sa policijom na datom prostoru i u skladu sa zajedničkom koordinacijom sprovode dogovorene mjere.

Identifikacija i simboli

Na vozilima može stajati tabla sa natpisom: "Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine - dosta je bilo".

Zvanični informativni kanali

Zvanični kanal komunikacije je Viber zajednica "Protest do ispunjenja zahtjeva".

Svi članovi dužni su da prate i dijele informacije isključivo sa zvaničnih stranica Konzorcijuma.

Facebook: Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine

Instagram: @logistikabih

Objave sa ovih kanala smatraju se zvaničnim stavom Konzorcijuma.

Na kanalima komunikacije dozvoljeno je postavljati isključivo afirmativne događaje sa protesta- fotografije, snimake i poruke koje pokazuju našu jedinstvenu, dostojanstvenu i pozitivnu borbu.

Operativne obaveze

Preostale dane iskoristiti za detaljnu razradu modela "od lokalne zajednice do terminala-granice".

Koordinatori su obavezni da podnesu tri izvještaja dnevno o stanju na terenu: U 06:00 sati, u 14:00 sati, u 22:00 sati. Komunikacija se nastavlja isključivo prema utvrđenim procedurama.

Odnosi sa medijima

Zvanična saopštenja za medije biće saopštavana iz Parlamenta Bosne i Hercegovine. Na terenu odluke o izjavama donose koordinatori.

Koristiti isključivo zvanične kanale za informisanje i sadržaj postavljenih saopštenja.

Jedinstvo i odlučnost

Na protestu neam malih i velikih - svi prevoznici su jednaki i okupljeni u zajedničkoj borbi.

Zapošljavamo 47.000 ljudi i njihovih porodica u BiH - mi smo krvotok privrede.

Dvadeset godina birokratija nas je potcjenjivala, ponižavala i ucjenjivala.

Sada poručujemo: Dosta je bilo!

Naš protest je jedini put da se naši zahtjevi istinski počnu rješavati - navedeno je.